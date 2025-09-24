iPhone 17 Pro : Apple adopte les meilleures idées d’Android

Pendant plus d’une décennie, Apple a campé sur ses positions : matériaux premium, comme le titane, écosystème fermé, design minimaliste, et une relative indifférence aux tendances du monde Android.

Mais avec l’iPhone 17 Pro, quelque chose a changé. Pour la première fois, la firme de Cupertino semble avoir adopté certaines recettes qui font le succès des flagships Android… et c’est peut-être la meilleure décision qu’elle ait prise depuis des années.

iPhone 17 Pro : Un design proche des flagships Android

Exit le titane poli, Apple a opté pour un unibody en aluminium brossé de qualité aérospatiale (série 7000). Résultat : un châssis plus léger, plus robuste, et au toucher mat texturé qui rappelle des modèles haut de gamme de OnePlus ou Xiaomi.

Le plateau arrière n’est pas qu’un choix esthétique : il libère de la place pour une batterie plus grande et un système de refroidissement à chambre à vapeur, longtemps réservé aux smartphones Android gaming.

Ajoutez à cela une nouvelle finition Cosmic Orange, et l’iPhone 17 Pro adopte enfin une touche de personnalité qui tranche avec son passé un peu trop sage.

iOS 26 : la révolution visuelle inspirée d’Android

Avec iOS 26, Apple introduit le plus gros bouleversement visuel depuis des années. L’interface Liquid Glass apporte des icônes et widgets translucides, dynamiques et adaptatifs, dans la lignée de Material You sur Android.

Les utilisateurs disposent désormais d’une personnalisation poussée : icônes transparentes, écrans verrouillés dynamiques, horloge qui s’adapte aux photos de fond, fonds d’écran animés et réactifs… Une liberté inédite pour iOS.

Apple a aussi repensé ses applications principales, comme Safari, Photos et Musique, avec des interfaces épurées, plus aérées, et des éléments flottants qui disparaissent en scrollant. Des choix qui rappellent fortement les apps Android modernes.

Une stratégie photo plus agressive

Apple monte en puissance côté photo : les trois capteurs arrière passent à 48 mégapixels, et un tout nouveau téléobjectif 200 mm 8x optique positionne enfin l’iPhone face au Galaxy S25 Ultra.

La caméra frontale adopte un capteur carré de 18 mégapixels avec Center Stage amélioré pour les selfies de groupe. On note aussi l’arrivée de la double capture vidéo et du mode macro, longtemps attendus et déjà présents chez les concurrents chinois.

Avec un zoom numérique jusqu’à 40x, une meilleure détection des cheveux en mode portrait, et une collaboration renforcée avec les algorithmes d’Apple Intelligence, la photographie sur iPhone 17 Pro atteint un niveau encore jamais vu.

Apple Intelligence : l’IA au service de l’utilisateur

Apple ne s’arrête pas au design et aux caméras : Apple Intelligence propulse iOS 26 avec des fonctions proches de ce que propose Google sur Pixel. On retrouve :

Résumé de messages et Genmoji personnalisés,

Création d’images générées par IA,

Visual Intelligence (équivalent d’un Entourer pour chercher à la Google),

Call Screening, Hold Assist et traduction en direct, comme sur les derniers Pixel,

Une ouverture inédite de ses modèles IA aux développeurs tiers.

Même le jeu vidéo a droit à son hub centralisé, Apple Games, très proche de Google Play Games.

Verdict : un iPhone plus moderne, plus ouvert

L’iPhone 17 Pro marque un tournant : Apple n’hésite plus à emprunter aux meilleures idées d’Android. Aluminium brossé, chambre à vapeur, interface personnalisable, zoom longue portée, IA proactive… Tout ce qui faisait défaut aux iPhone face à la concurrence semble désormais comblé.

Le résultat : un smartphone plus moderne, moins restrictif, et potentiellement plus attractif pour ceux qui hésitaient à quitter Android. Apple n’a pas perdu son identité, mais elle a enfin accepté de s’inspirer… et ça change tout.