RedMagic 11 Pro+ : un smartphone gaming… qui veut aussi devenir un champion de la photo

Le RedMagic 11 Pro+ s’annonce comme le smartphone gaming le plus ambitieux de Nubia à ce jour, mais les derniers teasers publiés par la marque sur Weibo montrent que le constructeur ne compte pas se limiter à la puissance brute.

Derrière ses promesses de refroidissement liquide et de Snapdragon 8 Elite Gen 5, le RedMagic 11 Pro+ semble vouloir aussi se tailler une réputation de photophone sérieux.

RedMagic 11 Pro+ : Deux capteurs de 50 mégapixels et des résultats prometteurs

Les teasers récents révèlent un triple module photo, dont deux capteurs de 50 mégapixels — probablement un principal et un ultra grand-angle. Les premiers clichés officiels publiés par RedMagic, pris dans diverses conditions lumineuses, laissent entrevoir une belle maîtrise des couleurs et de la dynamique.

Bien sûr, les photos ont été compressées avant leur mise en ligne, rendant difficile une analyse de la finesse des détails.

Mais on note l’absence visible de grain et une bonne gestion du bruit, des points qui témoignent du travail effectué sur le traitement d’image — un domaine où RedMagic a souvent été en retrait par rapport aux marques plus « photo-first » comme Xiaomi ou OPPO.

Selon la marque, le RedMagic 11 Pro+ « peut aussi capturer des photos dignes d’un blockbuster ». Une affirmation à prendre avec le recul habituel des clichés promotionnels, mais qui mérite qu’on s’y attarde lors des tests.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et refroidissement liquide

Sous le capot, le RedMagic 11 Pro+ embarquera le tout dernier Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, avec des gains de 20 % en CPU et 23 % en GPU. Ce SoC, couplé à la nouvelle génération du système ICE Cooling, introduit pour la première fois un circuit de refroidissement liquide intégré — une première pour la marque.

L’objectif est clair : maintenir des performances maximales sur la durée, même pendant les longues sessions d’e-sport mobile. Une promesse qui devrait séduire les joueurs exigeants… tout en attirant ceux qui veulent un smartphone polyvalent.

Une fiche technique de très haut niveau

Les fuites récentes évoquent une batterie massive de 8 000 mAh, accompagnée d’une charge ultra-rapide, un capteur d’empreintes ultrasonique, et un écran AMOLED 6,8 pouces à 144 Hz, sans encoche grâce à une caméra selfie sous l’écran.

Autrement dit, RedMagic ne cherche plus seulement à dominer le segment du gaming mobile — il veut rivaliser avec les flagships généralistes sur tous les fronts : performance, endurance, et maintenant photographie.

Le RedMagic 11 Pro+ sera officiellement présenté le 17 octobre en Chine, avant une arrivée internationale prévue dans les semaines suivantes. Si les promesses en photo se confirment, ce smartphone pourrait bien marquer un tournant stratégique pour la marque : celui du passage d’un « mobile de niche » pour gamers à un véritable flagship complet.