SANDMARC Tetraprism 72mm : Un zoom 24x pour l’iPhone 17 Pro dès mars 2026

À mesure que les smartphones se transforment en appareils photo de poche, une autre tendance s’installe en coulisses : le retour des optiques externes. SANDMARC vient justement d’officialiser un nouvel accessoire pensé pour les récents iPhone, le Tetraprism 72mm, avec une promesse simple — ajouter 3x de grossissement optique par-dessus le téléobjectif natif.

SANDMARC, une optique « presque compact » : gabarit assumé, usage ciblé

Ce 72mm n’a rien d’un petit gadget : 180 g, 70 mm de haut, 40,5 mm de diamètre, et un filetage 17 mm intégré pour compléter le setup avec d’autres accessoires. L’objet est plus proche d’une optique de compact que d’un accessoire discret à laisser en permanence sur le téléphone — et c’est précisément le point : on le sort quand on veut « faire de la photo », pas juste scroller.

SANDMARC explique que l’optique est spécifiquement « accordé » pour la chaîne téléphoto tétraprisme attendue sur les iPhone 17 Pro, et annonce jusqu’à 24x en combinaison. Sur des modèles plus anciens comme iPhone 16 Pro et iPhone 15 Pro Max, la marque avance jusqu’à 15x en hybride.

iPhone 17 Pro Max Zoom iPhone 17 Pro Max + 72mm

Le discours clé, c’est la qualité à distance : plutôt que de pousser le recadrage numérique, l’optique mise sur un assemblage multi-éléments avec des traitements pour limiter flare et reflets, préserver la couleur, et améliorer la « compression » optique (cette sensation de sujet mieux détaché, plus naturel).

Modulaire, mais verrouillé : l’accessoire comme extension d’écosystème

Le 72mm se fixe via une coque dédiée et s’insère dans un ensemble d’accessoires SANDMARC (filtres, montures, etc.). La marque le positionne logiquement sur les usages où le zoom compte vraiment : faune, événementiel, paysage, « tout ce qui est loin ».

Côté tarif, SANDMARC l’affiche à 299,99 dollars sur son site.

Apple ne fera probablement pas de « téléconvertisseur » — donc le marché le fera pour lui

Ce type de produit raconte une chose : Apple améliore ses téléobjectifs, mais ne semble pas vouloir aller vers une approche « photography kit » officielle. À l’inverse, les fabricants chinois normalisent déjà l’idée du smartphone « augmenté » par un module optique — Xiaomi, par exemple, a clairement mis la photo au centre de sa stratégie Ultra, jusqu’à intégrer des accessoires et des idées de téléconversion/zoom avancé sur certains lancements récents.

SANDMARC s’engouffre donc dans un espace très Apple-compatible : pas une révolution matérielle, mais une extension premium pour ceux qui veulent aller plus loin — sans attendre qu’Apple change sa philosophie produit. Le 72mm ne s’adresse pas à tout le monde, mais à un public précis : celui qui accepte un objet plus volumineux, en échange d’un zoom plus « photo » que « crop ».