REDMAGIC 11 Pro et 11 Pro+ : les nouveaux monstres du gaming mobile débarquent

REDMAGIC vient de lever le voile sur ses nouveaux smartphones gaming phares, les REDMAGIC 11 Pro et REDMAGIC 11 Pro+, lors d’un lancement en Chine.

Propulsés par le Snapdragon 8 Elite Gen 5, ils affichent des performances record, atteignant 4,35 millions de points sur AnTuTu 11.

REDMAGIC 11 Pro et 11 Pro+ : Des performances à couper le souffle

Les deux modèles embarquent jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5T et 1 To de stockage UFS 4.1 PRO, garantissant une fluidité exemplaire et des temps de chargement quasi instantanés.

Le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5, gravé en 3 nm, offre 20 % de performances CPU en plus et 35 % d’efficacité énergétique supplémentaire par rapport à la génération précédente.

Les REDMAGIC 11 Pro et Pro+ disposent d’une dalle OLED BOE X10 de 6,85 pouces en résolution 1.5K (2688×1216), avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, une luminosité de 2000 nits, et un échantillonnage tactile jusqu’à 960 Hz.

L’écran couvre 100 % du gamut DCI-P3, prend en charge le 10 bits, le PWM dimming à 2592 Hz, et le DC Dimming, pour un confort visuel optimal lors des longues sessions.

Un système de refroidissement unique au monde

REDMAGIC innove une fois encore avec un système de refroidissement liquide + air actif, inédit sur smartphone.

Cette solution combine :

une micropompe céramique pour la circulation du liquide fluoré (stable entre –60 °C et 108 °C),

un ventilateur Turbo 4.0 tournant à 24 000 tr/min,

une chambre à vapeur 4D Cooler VC,

et un liquide métallique 3.0 pour la dissipation thermique.

Selon REDMAGIC, ce système à quatre couches améliore le refroidissement global de 50 %, garantissant une température stable même en pleine charge. Le tout est certifié IPX8 et anti-poussière, avec un design original où le liquide de refroidissement est visible via un anneau translucide rotatif au dos.

Contrôles, intelligence et personnalisation

Côté contrôle, on retrouve un nouveau capteur tactile Synaptics offrant un taux d’échantillonnage instantané de 3000 Hz, des gâchettes latérales de 520 Hz, et un lecteur d’empreintes ultrasonique 3D.

Le tout tourne sous REDMAGIC OS 11 (Android 16), enrichi de MORA, un assistant IA capable de générer des messages automatiques, reconnaître des objets à l’écran, ou encore effectuer des recherches visuelles contextuelles.

Photo et vidéo : un volet secondaire mais ambitieux

Malgré son orientation gaming, le REDMAGIC 11 Pro embarque un double capteur photo de 50 mégapixels (principal + ultra grand-angle 120°), ainsi qu’une caméra frontale sous l’écran de 16 mégapixels signée OmniVision.

L’appareil photo prend en charge la vidéo 8K à 60 Hz, la 4K à 144 Hz, et des fonctions IA comme la suppression d’objets ou l’extension d’image.

Autonomie et charge ultra-rapide

Côté autonomie, le REDMAGIC 11 Pro dispose d’une batterie de 8000 mAh compatible avec la charge rapide à 80 W, tandis que le REDMAGIC 11 Pro+ loge une batterie de 7500 mAh compatible avec la charge rapide 120 W en filaire et 80 W en sans fil.

Les deux modèles conservent la prise jack 3,5 mm, deux haut-parleurs stéréo DTS : X Ultra, et des moteurs haptiques X-axis pour une immersion complète.

Prix et disponibilité

Modèle Configuration Prix (CNY) Prix approx. (€) REDMAGIC 11 Pro 12GB + 256GB 4 999 ¥ ~700 € REDMAGIC 11 Pro 16GB + 512GB 5 699 ¥ ~800 € REDMAGIC 11 Pro+ (Noir) 12GB + 256GB 5 699 ¥ ~800 € REDMAGIC 11 Pro+ (Transparent) 16GB + 512GB 6 499 ¥ ~910 € REDMAGIC 11 Pro+ (1TB) 6 999 ¥ ~980 € REDMAGIC 11 Pro+ (24GB + 1 TB) 7 999 ¥ ~1 120 € Golden Saga Edition 24GB + 1 TB 9 899 ¥ ~1 390 €

Les modèles sont déjà disponibles en Chine, tandis que le lancement international du REDMAGIC 11 Pro aura lieu le 7 novembre 2025.