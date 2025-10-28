Accueil » iPhone 20 : Apple prépare la fin des boutons physiques avec le retour haptique ultrasonique

iPhone 20 : Apple prépare la fin des boutons physiques avec le retour haptique ultrasonique

Les rumeurs autour des futurs iPhone 18 (2026) et iPhone 20 (2027) s’intensifient, et les dernières fuites annoncent une véritable refonte de l’expérience matérielle.

Deux grandes innovations se dessinent : de nouveaux boutons à retour haptique et un capteur photo révolutionnaire développé en interne par Apple.

iPhone 20 : Des boutons solides sans pièces mécaniques

D’après le leaker Setsuna Digital sur Weibo, Apple prévoit d’abandonner les boutons mécaniques classiques au profit de contrôles à semi-conducteurs avec retour haptique ultrasonique, non seulement sur les iPhone, mais aussi sur les iPad et Apple Watch à venir.

Sur l’iPhone 18 attendu en 2026, le bouton de commande de l’appareil photo serait simplifié : il conserverait une détection de pression, mais perdrait sa couche capacitive. L’objectif est d’ouvrir la voie à un système entièrement à semi-conducteurs dès l’iPhone 20, en 2027.

Ces nouveaux boutons s’appuieraient sur des capteurs de pression combinés à des vibrations localisées, simulant la sensation d’un clic physique sans aucun mouvement mécanique. Apple envisagerait même d’utiliser des composants piézoélectriques en céramique pour restituer une sensation tactile plus réaliste et plus précise.

Le projet, connu en interne sous le nom de « Project Bongo », vise à éliminer les pressions accidentelles tout en garantissant une durabilité accrue (moins de pièces sujettes à l’usure) et de nouvelles gestuelles possibles — comme le glissement, la pression prolongée ou la double pression sensible à la force.

Selon les fuites, cette transition est encore en phase de test et de validation, Apple souhaitant peaufiner la sensation de clic et la réactivité avant le déploiement à grande échelle.

Un anniversaire placé sous le signe de l’innovation

Avec ses nouveaux boutons haptiques sans mécanique et un capteur photo 100 % Apple, l’iPhone 20 s’annonce comme un modèle symbolique et disruptif, digne de marquer les deux décennies d’évolution du smartphone le plus iconique du monde.

Après plusieurs années d’améliorations incrémentales, Apple semble prête à franchir un nouveau cap — celui de la redéfinition matérielle complète de l’iPhone.