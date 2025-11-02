Accueil » Amazon lance « Aide-moi à choisir » : l’IA qui choisit le bon produit à votre place

Amazon lance « Aide-moi à choisir » : l’IA qui choisit le bon produit à votre place

Amazon lance « Aide-moi à choisir » : l’IA qui choisit le bon produit à votre place

Amazon continue d’intégrer l’intelligence artificielle dans son écosystème d’e-commerce avec une nouvelle fonctionnalité baptisée « Help Me Decide » (« Aide-moi à choisir »).

L’objectif : simplifier le processus d’achat pour les clients perdus face à la multitude d’options.

Une IA qui recommande (et explique) votre meilleur choix

Disponible dès maintenant aux États-Unis, sur l’application mobile Amazon (iOS et Android) ainsi que sur les navigateurs mobiles, Aide-moi à choisir propose un produit recommandé en un seul clic, accompagné d’une explication détaillée :

pourquoi ce produit correspond à vos besoins,

quelles sont ses caractéristiques clés,

et en quoi il se distingue d’autres articles similaires.

L’outil se base sur votre historique d’achats et de navigation, vos préférences, les avis clients, et même les tendances saisonnières. Par exemple, si vous avez récemment acheté des sacs de couchage pour enfants et un réchaud de camping, Amazon pourra vous recommander une tente quatre saisons adaptée à toute la famille.

« Help Me Decide vous fait gagner du temps en utilisant l’IA pour recommander le bon produit après que vous avez consulté plusieurs articles similaires », explique Daniel Lloyd, vice-président de la personnalisation chez Amazon.

Trois recommandations : le meilleur, l’upgrade et le budget

La recommandation principale est accompagnée de deux options : une version premium (« upgrade pick »), et une option abordable. Le bouton apparaît automatiquement en haut de la page produit après plusieurs recherches similaires, ou via la section « Keep shopping for » sur la page d’accueil.

Cette nouveauté s’ajoute à plusieurs outils d’aide à l’achat déjà présents chez Amazon :

Rufus, l’assistant IA conversationnel, qui répond aux questions sur les produits et les compare ;

les Shopping Guides, qui fournissent des conseils d’experts ;

et les Intérêts, qui suggèrent de nouveaux produits selon vos goûts.

Certains analystes estiment qu’Amazon devrait fusionner ces multiples fonctions IA pour offrir une expérience plus fluide.

Entre simplification et inquiétudes

Pour Amazon, Aide-moi à choisir permet de réduire la « paralysie du choix » qui touche de nombreux acheteurs et augmente les taux de conversion. Mais cette personnalisation accrue soulève aussi des questions :

l’IA favorise-t-elle certains produits, notamment les marques Amazon ?

comment les données personnelles sont-elles utilisées pour ces recommandations ?

Selon un rapport de Bloomberg, le succès du système dépendra de sa transparence et de la confiance qu’il saura instaurer.

Vers une expérience d’achat prédictive

Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large : transformer Amazon en plateforme d’achat autonome, où l’IA anticipe les besoins des utilisateurs. Avec Aide-moi à choisir, le géant du e-commerce veut faire de la recherche du bon produit une expérience quasi instantanée et sans friction.

« L’avenir du commerce en ligne, c’est une IA qui comprend ce que vous cherchez avant même que vous ne le formuliez », commente un analyste du secteur.