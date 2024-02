Amazon révolutionne le shopping en ligne avec Rufus, son chatbot IA

L’année dernière, Andy Jassy, PDG d’Amazon, révélait que chaque division de l’entreprise explorait les possibilités offertes par l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, Amazon franchit une étape supplémentaire en dévoilant son produit IA le plus ambitieux à ce jour : Rufus, un chatbot conçu pour faciliter vos achats en ligne.

Pensez à ChatGPT, mais doté d’une connaissance exhaustive sur l’ensemble des produits du vaste catalogue d’Amazon. Rufus est également connecté au Web, lui permettant de puiser des informations sur Internet pour répondre à vos questions. Par exemple, si vous envisagez d’acheter une carte microSD, Rufus peut vous indiquer quelle classe de vitesse convient le mieux à vos besoins en photographie.

Amazon explique que vous pouvez saisir toutes vos questions dans la barre de recherche et laisser Rufus s’occuper du reste. Le chatbot IA génératif a été formé sur le catalogue de produits, les avis des clients, les questions et réponses de la communauté, ainsi que sur des informations issues du web.

En résumé, Amazon souhaite simplifier la recherche d’informations sur le web avant de prendre une décision d’achat et de placer ensuite un article dans votre panier sur Amazon. Avec Rufus, au lieu de devoir parcourir une page de produit à la recherche d’un détail précis, vous pouvez poser directement votre question et obtenir des réponses adéquates.

Rufus est capable de répondre à des questions génériques comme « Que rechercher avant d’acheter une paire de chaussures de course ? » ou simplement « Je veux améliorer mon espace de travail », et il recommandera automatiquement les produits pertinents. En somme, c’est une machine de recommandation qui explore le Web et répond à vos questions, qu’elles concernent un produit spécifique ou non.

« Les clients peuvent agrandir la boîte de dialogue du chat pour voir les réponses à leurs questions, cliquer sur des questions suggérées et poser des questions de suivi dans la boîte de dialogue », indique le blog officiel de l’entreprise.

Uniquement aux États-Unis

Pour des requêtes du type « Cette coque de téléphone est-elle fiable ? », le bot IA résumera une réponse basée sur les avis produits, les questions/réponses et les informations disponibles sur la page du produit. L’objectif est de faciliter la prise de décision d’achat éclairée avec l’aide d’un chatbot IA.

Rufus est actuellement disponible en version bêta pour un petit groupe d’utilisateurs de l’application mobile Amazon aux États-Unis. Cette version initiale du produit est encore en phase de test, et Amazon prévient que Rufus ne fournira pas toujours la réponse parfaite. Dans les semaines à venir, le chatbot IA sera proposé à un plus large public sur son marché d’origine.

Rufus représente l’une des applications de l’IA générative les plus réfléchies et pratiques observées récemment, loin de l’engouement souvent associé à cette technologie et de ses limitations cachées. De plus, son utilisation semble être gratuite, sans la nécessité de souscrire à Amazon Prime.