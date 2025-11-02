Dropbox intègre son IA Dash directement dans son application principale

Dropbox renforce sa stratégie d’intelligence artificielle en intégrant Dash, son assistant de recherche universel, directement dans son application principale.

L’objectif : aider les utilisateurs à retrouver plus facilement leurs fichiers, messages et contenus, qu’ils soient stockés sur Dropbox ou dans des outils tiers comme Slack, Google Workspace ou Canva.

De la barre de recherche universelle à l’assistant intelligent

Lancée en 2023, Dash était à l’origine une barre de recherche indépendante capable d’unifier les contenus éparpillés entre différentes applications. Désormais, l’outil s’installe au cœur même de Dropbox, avec de nouvelles fonctions d’IA :

Recherche intelligente et contextuelle dans les fichiers Dropbox,

Résumés automatiques de documents,

Réponses générées à partir du contenu des fichiers, dossiers ou liens partagés.

Dropbox ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise a annoncé une collaboration avec Mobius Labs pour introduire prochainement une recherche multimodale, capable d’analyser et d’identifier des éléments dans des vidéos, des fichiers audio et des images.

Autrement dit, les utilisateurs pourront bientôt retrouver un passage précis d’une réunion enregistrée ou un objet visible dans une photo simplement en le décrivant par texte.

Une IA « qui comprend le contexte »

Selon Dropbox, 95 % des outils d’IA échouent parce qu’ils manquent de contexte entre les différentes applications. En intégrant Dash directement dans Dropbox tout en gardant la compatibilité avec des services tiers, la société veut offrir une expérience plus cohérente :

« C’est comme avoir un coéquipier IA qui comprend réellement vous et votre équipe », explique Dropbox dans son communiqué.

Dash MCP : l’IA qui s’intègre partout

Dropbox lance également le serveur Dash MCP, une technologie qui permet aux applications compatibles — comme Claude, Cursor ou Goose — d’utiliser les fonctions de recherche Dash sans quitter leur propre interface.

« Que vous rédigiez un e-mail ou que vous révisiez du code, les réponses dont vous avez besoin sont à portée de main », précise la société.

Disponibilité

Pour l’instant, Dash reste limité aux équipes basées aux États-Unis, et uniquement en anglais. Aucune formule Dropbox payante n’est nécessaire pour y accéder, mais une inscription sur liste d’attente est requise pour le tester.

Un déploiement international est prévu « dans les prochains mois ».