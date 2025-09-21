Accueil » YouTube lance Ask Studio et de nouveaux outils IA pour aider les créateurs à optimiser leurs vidéos

Lors de son événement Made on YouTube 2025 organisé à New York, YouTube a dévoilé une série d’outils d’intelligence artificielle pensés pour soulager les créateurs dans leur travail quotidien.

Là où les précédentes fonctions IA se concentraient sur la production (génération de musique, images ou vidéos), ces nouveautés ciblent désormais la stratégie de contenu et l’optimisation.

Ask Studio: l’assistant analytique nouvelle génération

YouTube introduit Ask Studio, un chatbot qui agit comme un véritable partenaire créatif.

Il répond aux questions analytiques : « Comment mon audience réagit-elle à ma dernière vidéo ? », ou encore « Quels sont les moments les plus engageants ? », il résume les commentaires, synthétise le sentiment des spectateurs et propose des conseils pour améliorer les sections où l’audience décroche, et il peut même suggérer de nouvelles idées de vidéos ou de titres en se basant sur les interactions avec les abonnés.

Limite actuelle : l’outil n’autorise pas encore la comparaison avec des chaînes concurrentes.

A/B testing pour titres et miniatures

Après avoir testé l’A/B testing pour miniatures, YouTube passe à l’étape supérieure :

Les créateurs peuvent associer titres et miniatures et tester différentes combinaisons .

. L’algorithme identifie automatiquement le duo qui génère le plus de temps de visionnage.

Une évolution cruciale, puisque comme le rappelle l’influenceuse Ashley Alexander : « Peu importe la qualité d’une vidéo, si le titre et la miniature ne donnent pas envie de cliquer, elle ne sera jamais vue. ».

IA pour le doublage et la collaboration

YouTube améliore aussi ses outils côté spectateurs :

L’auto-doublage IA synchronise désormais les lèvres du créateur avec la langue traduite. Les vidéos concernées auront un badge indiquant qu’elles sont « AI dubbed ».

Les créateurs peuvent inviter plusieurs collaborateurs sur une même vidéo, chacun ayant accès aux statistiques de performance.

Ces outils marquent un tournant : YouTube devient acteur direct de la stratégie des créateurs, alors qu’ils s’appuyaient jusqu’ici sur leurs propres tests empiriques.

Pour la plateforme, tout le monde y gagne : plus de vidéos optimisées = plus de temps passé par les spectateurs. Mais, une question persiste : que devient la diversité créative si tous les créateurs utilisent les mêmes suggestions IA pour les mêmes optimisations ?