Apple pourrait sauter l’iPhone 19 et passer directement à l’iPhone 20 en 2027

Les prochains iPhone d’Apple risquent de bousculer à la fois le calendrier habituel des lancements et le schéma de nommage de la gamme. Selon un nouveau rapport d’ETNews, Apple envisagerait de sauter la génération « iPhone 19 » pour célébrer les 20 ans de l’iPhone avec un iPhone 20 en 2027.

Un iPhone 20 pour marquer les 20 ans de l’iPhone

Cette hypothèse, relayée par un analyste d’Omdia, prévoit un rebranding complet à l’occasion du vingtième anniversaire de la marque. Et Apple ne se contenterait pas d’un simple changement de nom : la firme préparerait aussi une refonte interne majeure et peut-être un nouveau design radical.

Le premier membre de cette famille, l’iPhone 20e, arriverait au premier semestre 2027, suivi de quatre autres modèles au second semestre : iPhone 20 Air, iPhone 20 Pro, iPhone 20 Pro Max, et un iPhone Fold de seconde génération.

Un iPhone 18 sans version « classique » en 2026

Avant cela, Apple lancerait en 2026 une gamme iPhone 18 atypique — sans modèle « standard ». Seuls les iPhone 18 Pro, 18 Pro Max et iPhone Air 2 seraient prévus, tandis que la première génération d’iPhone Fold pourrait enfin voir le jour pour concurrencer les Galaxy Z Fold de Samsung.

Cette décision marquerait un tournant stratégique, car la version standard de l’iPhone — souvent la plus populaire — serait purement et simplement mise de côté pendant un an.

Le pari risqué de l’absence d’iPhone « de base »

Pour beaucoup d’observateurs, ce choix serait une erreur stratégique. L’iPhone 17 « classique » est aujourd’hui considéré comme le modèle le plus équilibré et le plus vendu d’Apple, notamment aux États-Unis et en Chine. Le retirer du catalogue risquerait d’affaiblir les ventes globales, surtout si les successeurs (Air ou Pro) visent un positionnement plus haut de gamme.

En 2027, l’iPhone 20 « de base » pourrait aussi souffrir d’une sortie décalée au printemps, en même temps qu’un éventuel iPhone 18e « entrée de gamme », ce qui brouillerait la hiérarchie dans la gamme.

Sauter l’iPhone 19 : une idée symbolique, mais pas forcément utile

Sauter le numéro 19 pour aligner le nom « iPhone 20″ avec le vingtième anniversaire a évidemment du sens marketing. Mais au-delà du symbole, ce qui inquiète surtout les analystes, c’est la disparition du modèle le plus accessible, qui pourrait créer un vide dans la gamme et impacter la popularité des iPhone non-Pro.

Apple pourrait bouleverser son calendrier avec une gamme iPhone 18 sans modèle standard en 2026, avant un bond vers l’iPhone 20 pour marquer l’histoire en 2027. Reste à savoir si cette stratégie ambitieuse — et risquée — saura séduire les fans, ou si elle finira par désorienter les fidèles de la marque.