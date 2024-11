Accueil » Huawei : Vers un écosystème 100% Huawei avec HarmonyOS NEXT

Huawei a officiellement annoncé qu’à partir de l’année prochaine, ses smartphones et tablettes abandonneront Android pour fonctionner sur HarmonyOS NEXT, son propre système d’exploitation entièrement développé en interne.

Ce changement marque une étape décisive pour l’entreprise, qui se détache complètement de l’écosystème Android de Google, consolidant son indépendance technologique face aux sanctions américaines.

HarmonyOS NEXT: un système 100 % natif et distribué

HarmonyOS NEXT est un système d’exploitation propriétaire conçu pour exécuter uniquement des applications natives. Ce développement est une première pour Huawei, qui franchit ainsi une nouvelle étape en créant un écosystème mobile totalement autonome. Le système fera ses débuts avec le Mate 70, le tout nouveau smartphone phare de la marque, successeur du Mate 60. La gamme Mate 70 est déjà disponible en précommande en Chine et sera commercialisée à partir du 4 décembre 2024.

Selon Richard Yu, président de la division grand public de Huawei, HarmonyOS NEXT nécessitera encore 2 à 3 mois pour que l’expérience utilisateur soit entièrement optimisée. Toutefois, l’objectif est de l’intégrer progressivement à tous les appareils de la marque dans un avenir proche.

De partenaire Android à pionnier indépendant

Jusqu’en 2019, Huawei s’appuyait sur le système Android de Google pour ses appareils. Mais les sanctions imposées par les États-Unis ont poussé l’entreprise à revoir sa stratégie, notamment en lançant HarmonyOS comme alternative partielle. Avec HarmonyOS NEXT, Huawei s’affranchit définitivement d’Android pour offrir une expérience basée exclusivement sur ses propres technologies.

Huawei a également redoublé d’efforts pour attirer les développeurs dans son écosystème. Will Wong, responsable de recherche senior chez IDC, estime que cette transition pourrait être un succès en Chine, grâce à la notoriété de la marque et à son travail pour élargir sa communauté de développeurs.

Les atouts et défis d’HarmonyOS NEXT

Bien que les détails techniques complets de HarmonyOS NEXT n’aient pas encore été dévoilés, le système promet de nombreuses avancées. En plus d’être conçu comme une plateforme distribuée, il s’inscrit dans une stratégie visant à contourner les restrictions liées aux composants et technologies américains, notamment les puces.

HarmonyOS NEXT pourrait séduire le marché chinois, où Huawei continue de jouir d’une image solide. Cependant, l’entreprise devra démontrer sa capacité à proposer une expérience utilisateur fluide et un écosystème applicatif suffisamment riche pour rivaliser avec Android et iOS.

La série Mate 70 : un test grandeur nature pour HarmonyOS NEXT

La transition vers HarmonyOS NEXT sera testée avec la série Mate 70, qui comprendra trois modèles : le Mate 70, le Mate 70 Pro, et le Mate 70 Pro+. Ces appareils incarnent les ambitions de Huawei avec des caractéristiques haut de gamme.

Mate 70 et Mate 70 Pro : disponibles en noir, blanc, vert et violet, avec 12 Go de RAM et des options de stockage allant de 256 Go à 1 To.

Mate 70 Pro+ : proposé en noir et blanc, avec des finitions spéciales en or et bleu ciel, accompagné de 16 Go de RAM et d’options de 512 Go ou 1 To de stockage.

Avec HarmonyOS NEXT, Huawei fait un pari audacieux en se détachant totalement de Google. Cette décision témoigne d’une volonté de renforcer son indépendance technologique et de créer un écosystème capable de répondre aux attentes des utilisateurs modernes. Si la série Mate 70 rencontre un succès commercial, elle pourrait solidifier la position de Huawei comme un acteur incontournable dans le paysage technologique mondial.

Reste à voir si Huawei parviendra à relever les défis liés à cette transition majeure, notamment en séduisant les consommateurs et les développeurs, tout en continuant à innover dans un marché hautement compétitif.