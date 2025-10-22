Accueil » iPhone 17 Pro : Apple reprend la couronne du meilleur smartphone pour les selfies, selon DxOMark

À l’heure où selfies et vidéos verticales dominent nos écrans, la qualité du capteur avant n’a jamais été aussi importante. Et selon le dernier classement de DxOMark, l’iPhone 17 Pro vient tout simplement de prendre la première place mondiale.

Un nouveau capteur carré qui change tout

Toute la gamme iPhone 17, du modèle standard au Pro Max, bénéficie d’un capteur avant de 18 mégapixels ouvrant à f/1.9, remplaçant l’ancien 12 mégapixels des iPhone 16.

Mais, la vraie révolution, c’est son capteur carré, une première sur smartphone. Ce format permet de basculer automatiquement entre portrait et paysage, sans avoir à faire pivoter le téléphone — un atout majeur pour les créateurs de contenu habitués à jongler entre les deux formats.

DxOMark attribue 154 points à l’iPhone 17 Pro, devant l’iPhone 16 Pro et le Honor Magic6 Pro (151 points chacun). Le Pixel 9 Pro XL de Google ferme la marche avec 148 points.

L’écart est mince, mais suffisant pour propulser Apple en tête du classement mondial des selfies.

Des améliorations concrètes

Cette progression s’explique par une meilleure gestion de l’exposition, un HDR plus large et des couleurs plus riches — tout en conservant les tons de peau chauds typiques d’Apple. Le nouvel objectif 20 mm, un peu plus large que celui de l’iPhone 16 Pro (23 mm), permet aussi d’inclure plus de personnes dans le cadre sans déformation.

Quelques limites, mais une vraie avancée

Tout n’est pas parfait : en basse lumière, un peu de bruit reste visible, et les mouvements brusques peuvent perturber la stabilisation.

Mais dans l’ensemble, Apple signe ici une nette évolution sur un aspect souvent sous-estimé.

Un iPhone pensé pour les créateurs

Pour les vloggers, streamers et amateurs de selfies, l’iPhone 17 Pro représente une montée en gamme évidente. Apple n’a pas seulement ajouté des mégapixels — la firme a repensé la manière de se filmer et de se photographier.

Et cette fois, l’innovation se voit vraiment dans les résultats.