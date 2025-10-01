Accueil » Oura Ring 4 : Fini le métal, les nouvelles bagues en céramique vont-elles devenir un accessoire de mode ?

Pas de cinquième génération en vue pour Oura cette année. À la place, la marque mise sur une nouvelle gamme de bagues Oura Ring 4 en céramique, plus colorées et plus résistantes, accompagnées d’accessoires et de nouvelles fonctions santé.

Oura Ring 4 : Des couleurs inédites et une finition plus durable

La nouvelle Oura Ring 4 en zirconium céramique sera proposée en quatre coloris :

Midnight (bleu canard),

Petal (rose poudré),

Tide (vert menthe),

Cloud (blanc).

Contrairement aux finitions métalliques, la couleur est intégrée à la matière : aucun risque de décoloration avec le temps. Attention toutefois : la céramique est si dure qu’elle pourrait rayer certains métaux.

En revanche, ces modèles sont plus épais et plus lourds que les versions métal :

Épaisseur : 3,51 mm (vs 2,88 mm),

Poids : de 5,1 à 8,1 g (vs 3,3 à 5,2 g).

Oura encourage désormais l’idée d’alterner plusieurs bagues selon les occasions. L’application prend en charge le multi-ring, permettant de basculer facilement entre deux bagues actives, à la manière des Apple Watch.

La marque lance aussi un programme de recyclage pour renvoyer vos anciens modèles au moment d’une mise à jour.

Un boîtier de charge enfin disponible… mais en option

Grande nouveauté : Oura propose un boîtier de charge en aluminium.

Compatible uniquement avec votre taille de bague,

Offre jusqu’à 5 recharges complètes,

Recharge complète en 90 minutes via USB-C,

Inclut un voyant d’état.

Les bagues vendues par défaut restent livrées avec le dock classique.

Health Panels: prise de sang et suivi intégré

Oura enrichit aussi son app avec un service baptisé Health Panels :

Possibilité de réserver un test sanguin dans un centre Quest Diagnostics,

Consultation de 50 biomarqueurs liés à la santé cardiovasculaire et métabolique,

Résultats disponibles dans l’app, validés par un professionnel de santé,

Interaction possible avec Oura Advisor, un chatbot IA qui donne des explications mais pas de diagnostic médical.

Les tests coûtent 99 dollars. Le service est disponible uniquement aux États-Unis, mais pas en Arizona, Hawaï, New Jersey, New York ni Rhode Island pour raisons réglementaires.

Prix et disponibilité

Oura Ring 4 Céramique : 549 euros, disponible en 4 coloris (tailles 4 à 15).

Health Panels: 99 dollars par test, uniquement aux États-Unis (zones restreintes).

Avec ces bagues en céramique colorée et le boîtier de charge nomade, Oura vise à rendre son produit plus mode et pratique, tout en doublant la mise côté suivi médical face à son rival Whoop.