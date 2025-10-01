Oura Ring 4 : Fini le métal, les nouvelles bagues en céramique vont-elles devenir un accessoire de mode ?

Pas de cinquième génération en vue pour Oura cette année. À la place, la marque mise sur une nouvelle gamme de bagues Oura Ring 4 en céramique, plus colorées et plus résistantes, accompagnées d’accessoires et de nouvelles fonctions santé.
Oura Ring 4 : Des couleurs inédites et une finition plus durable
La nouvelle Oura Ring 4 en zirconium céramique sera proposée en quatre coloris :
- Midnight (bleu canard),
- Petal (rose poudré),
- Tide (vert menthe),
- Cloud (blanc).
Contrairement aux finitions métalliques, la couleur est intégrée à la matière : aucun risque de décoloration avec le temps. Attention toutefois : la céramique est si dure qu’elle pourrait rayer certains métaux.
En revanche, ces modèles sont plus épais et plus lourds que les versions métal :
- Épaisseur : 3,51 mm (vs 2,88 mm),
- Poids : de 5,1 à 8,1 g (vs 3,3 à 5,2 g).
Oura encourage désormais l’idée d’alterner plusieurs bagues selon les occasions. L’application prend en charge le multi-ring, permettant de basculer facilement entre deux bagues actives, à la manière des Apple Watch.
La marque lance aussi un programme de recyclage pour renvoyer vos anciens modèles au moment d’une mise à jour.
Un boîtier de charge enfin disponible… mais en option
Grande nouveauté : Oura propose un boîtier de charge en aluminium.
- Compatible uniquement avec votre taille de bague,
- Offre jusqu’à 5 recharges complètes,
- Recharge complète en 90 minutes via USB-C,
- Inclut un voyant d’état.
Les bagues vendues par défaut restent livrées avec le dock classique.
Health Panels: prise de sang et suivi intégré
Oura enrichit aussi son app avec un service baptisé Health Panels :
- Possibilité de réserver un test sanguin dans un centre Quest Diagnostics,
- Consultation de 50 biomarqueurs liés à la santé cardiovasculaire et métabolique,
- Résultats disponibles dans l’app, validés par un professionnel de santé,
- Interaction possible avec Oura Advisor, un chatbot IA qui donne des explications mais pas de diagnostic médical.
Les tests coûtent 99 dollars. Le service est disponible uniquement aux États-Unis, mais pas en Arizona, Hawaï, New Jersey, New York ni Rhode Island pour raisons réglementaires.
Prix et disponibilité
- Oura Ring 4 Céramique : 549 euros, disponible en 4 coloris (tailles 4 à 15).
- Health Panels: 99 dollars par test, uniquement aux États-Unis (zones restreintes).
Avec ces bagues en céramique colorée et le boîtier de charge nomade, Oura vise à rendre son produit plus mode et pratique, tout en doublant la mise côté suivi médical face à son rival Whoop.