Google devance Samsung : les premières applis Android XR du casque Galaxy XR déjà sur le Play Store

Alors que Samsung prépare discrètement la présentation de son premier casque de réalité mixte, alias Galaxy XR— connu sous le nom de Project Moohan —, Google vient de lui voler la vedette.

Quelques jours avant le grand dévoilement, le Play Store affiche déjà les premières applications compatibles avec Android XR, le futur système qui équipera le casque de Samsung.

Une nouvelle section XR apparaît sur le Play Store

Une nouvelle catégorie intitulée « Immersive experiences made for your XR headset » (« Expériences immersives conçues pour votre casque XR ») est apparue sur le Google Play Store, repérée par un utilisateur Reddit sous le pseudonyme Important-Goal-8388.

Cette section met en avant les premiers applications et jeux disponibles pour Android XR, dont :

Asteroid

Vacation Simulator

NFL Pro Era

Naver CHZZK XR

Ces applications sont regroupées dans une vitrine dédiée aux expériences immersives et aux événements sportifs en direct, suggérant que Google prépare activement le terrain pour le lancement imminent du casque de Samsung.

Virtual Desktop débarque sur Android XR

Autre nouveauté repérée sur le Play Store : Virtual Desktop, l’une des applications les plus populaires de la réalité virtuelle, désormais disponible sur Android XR. Cette app permet de se connecter sans fil à son PC, regarder des films sur grand écran virtuel, ou jouer à des jeux PCVR directement depuis le casque.

Sa présence confirme que le futur casque Galaxy XR prendra en charge des usages avancés dès sa sortie, rivalisant directement avec le Vision Pro d’Apple ou les casques Meta Quest.

Le Galaxy XR arrive le 21 octobre

Samsung a confirmé que le Project Moohan sera dévoilé lors de son événement « Worlds Wide Open », prévu le 21 octobre à 22 h. Selon les fuites récentes, le casque — probablement baptisé Galaxy XR — utilisera la puce Snapdragon XR2+ Gen 2,des dalles micro-OLED haute résolution, et une conception plus légère que celle du Vision Pro, qui reste massif et coûteux (3 699 euros).

En d’autres termes, Samsung veut frapper fort en offrant une alternative plus abordable et plus confortable que le casque d’Apple.

Faut-il vraiment s’enthousiasmer ?

Si la concurrence entre Apple et Samsung promet d’animer le marché, il ne faut pas oublier que les casques XR restent un produit de niche. Leur prix élevé, le manque d’applications réellement utiles et le flou autour des usages quotidiens freinent encore leur adoption massive.