Apple M5 pulvérise les records Geekbench : le processeur le plus rapide du monde arrive sur MacBook Pro

Quelques jours seulement après la sortie du MacBook Pro de 14 pouces équipé de la puce Apple M5, les premiers benchmarks confirment les promesses d’Apple.

Le nouveau SoC Apple M5 surpasse tous les processeurs concurrents du moment, établissant un nouveau record mondial de performance CPU sur Geekbench 6.5.

Des scores impressionnants sur Geekbench

Repéré sous la référence Mac17,2, le Apple M5 atteint 4 263 points en monocoeur et 17 862 points en multicoeurs sur Geekbench. Ces résultats placent le processeur d’Apple au-dessus du Snapdragon X2 Elite (≈4 050 points) et des puces Intel Panther Lake de dernière génération.

Le test a été réalisé sur un MacBook Pro M5 doté de 16 Go de mémoire unifiée et exécutant macOS 26 « Tahoe ».

Une architecture revue pour encore plus de puissance

La puce Apple M5 combine un CPU à 10 cœurs (4 performance + 6 efficacité) et un GPU à 10 cœurs, chaque unité graphique intégrant désormais un Neural Accelerator. Les cœurs de performance peuvent grimper jusqu’à 4,61 GHz sur MacBook Pro — contre 4,43 GHz sur l’iPad Pro M5.

Le benchmark révèle également 128 Ko de cache L1 instruction, 64 Ko de cache L1 données, et 6 Mo de cache L2.

Des gains nets face au Apple M4

Comparé à la puce Apple M4 sortie en 2024, le M5 offre :

+9.5% de performance en single-core,

+21 % en multi-core,

et +28 % sur le GPU Metal, avec un score graphique de 76 137 points.

Ces chiffres confirment que le M5 ne se contente pas d’un simple rafraîchissement : il s’agit d’une véritable montée en puissance, notamment pour les tâches IA et les applications créatives.

Le « monde du PC » a du souci à se faire

Avec ce niveau de performance, le Apple M5 conserve la couronne du processeur le plus rapide au monde par cœur. Même Qualcomm et Intel, qui misent gros sur leurs puces ARM et x86 nouvelle génération, peinent à suivre.

Le Snapdragon X2 Elite et son CPU Oryon de 3e génération restent juste derrière en monocoeur, tandis que les puces Panther Lake d’Intel ne parviennent pas à rivaliser sur le plan du rendement énergétique.