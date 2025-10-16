Accueil » UGREEN lance ses premiers NAS ARM : les NASync DH2300 et DH4300 misent sur l’efficacité énergétique

Après avoir fait une entrée remarquée sur le marché des serveurs domestiques avec ses NASync en 2024, UGREEN dévoile ses premiers modèles équipés d’un processeur ARM : les NASync DH2300 et NASync DH4300.

Ces nouvelles machines visent les utilisateurs à la recherche d’un serveur photo ou fichiers simple à utiliser, plus que les passionnés de virtualisation ou de services avancés.

NASync DH2300 : compact et économe

Le NASync DH2300 embarque un processeur Rockchip RK3576 octa-core cadencé à 2,2 GHz, épaulé par 4 Go de RAM LPDDR4X et un stockage système de 32 Go.

Côté connectivité, on retrouve un port Ethernet Gigabit, un HDMI, un USB-C, et deux ports USB 3.2 Type-A.

Son design « top-down » à couvercle permet de réduire l’encombrement et de faciliter l’installation des disques. L’appareil peut accueillir jusqu’à 60 To (2×30 To), mais la majorité des utilisateurs opteront pour un RAID 1 afin de protéger leurs données, ramenant la capacité utile à environ 30 To.

NASync DH4300 : plus puissant et plus flexible

Le DH4300 monte en gamme avec un processeur Rockchip RK3588C (8 cœurs à 2,4 GHz) et 8 Go de RAM LPDDR4X. Il propose également un port Ethernet 2,5 Gb, et prend en charge davantage de configurations RAID : RAID 0, 1, 5, 6 et 10.

Avec ses 4 baies, il peut stocker jusqu’à 120 To au total..

Le reste des caractéristiques reste identique au modèle deux baies.

Quelques compromis à noter

UGREEN a choisi une mémoire non extensible, ce qui pourrait limiter les performances de certaines fonctions IA — notamment pour le tri intelligent des photos via l’application UGOS Photos, surtout sur le DH2300.

Autre regret : l’absence de lecteur de carte SD, pourtant présent sur les précédents modèles NASync. Un manque notable pour les photographes et vidéastes qui comptent sur la sauvegarde automatique de leurs cartes mémoire.

ARM, oui… mais pas pour tout le monde

Les deux modèles tournent sous UGOS, un système maison basé sur Debian, reconnu pour sa facilité d’utilisation et ses applications de sauvegarde et de partage bien intégrées.

Cependant, les NAS ARM ne sont pas compatibles avec tous les logiciels x86, ni idéaux pour des usages avancés comme Plex, les machines virtuelles ou le homelab. Pour ce type d’utilisation, mieux vaut se tourner vers un modèle x86 comme le UGREEN NASync DXP2800.

Prix et disponibilité

NASync DH2300 : 209,99 euros (offre de remise actuelle jusqu’au 9 novembre à 188,99 euros)

(offre de remise actuelle jusqu’au 9 novembre à 188,99 euros) NASync DH4300 : 439 euros (offre de remise actuelle jusqu’au 9 novembre à 364,99 euros)

Les deux modèles sont déjà disponibles à la vente, et que les disques durs sont vendus séparément.