One UI 8.5 : Samsung prépare un « Économiseur de batterie réseau » intelligent pour prolonger l'autonomie

One UI 8.5 : Samsung prépare un « Économiseur de batterie réseau » intelligent pour prolonger l’autonomie

Alors que la mise à jour One UI 8.5 de Samsung était attendue comme une simple évolution esthétique, de nouveaux éléments découverts dans le firmware du Galaxy S25 Ultra révèlent une fonctionnalité bien plus intéressante : un « Économiseur de batterie réseau » capable d’optimiser l’autonomie grâce à l’intelligence contextuelle.

Une gestion intelligente du réseau pour économiser l’énergie

Selon une analyse d’Android Authority, cette nouveauté repose sur le système « Personal Data Intelligence » de Samsung — le même qui alimente des fonctions comme Now Brief — pour apprendre vos habitudes et réduire automatiquement l’activité réseau lorsque votre téléphone est au repos.

En clair, One UI 8.5 sera capable de détecter quand vous dormez, quand vous êtes chez vous ou simplement moins actif, puis limiter les connexions réseau inutiles (synchronisations, notifications ou échanges en arrière-plan).

Une ligne du code interne résume parfaitement la fonctionnalité : « Économisez la batterie en limitant les performances réseau lorsque votre téléphone n’est probablement pas utilisé, par exemple lorsque vous dormez ».

Un mode intelligent et personnalisable

Le Économiseur de batterie réseau sera désactivé par défaut et nécessitera d’activer la collecte via Personal Data Intelligence. Une fois activé, vous pourrez gérer les applications et services autorisés à utiliser ces données depuis les paramètres.

L’objectif : réduire la consommation énergétique sans désactiver manuellement les connexions ni impacter la réception des notifications essentielles.

Un vrai gain pour les Galaxy

Avec des batteries souvent plus petites et des vitesses de charge plus lentes que celles de leurs concurrents chinois, Samsung mise ici sur l’efficacité logicielle plutôt que sur la surenchère matérielle.

Cette approche pragmatique pourrait offrir une autonomie sensiblement meilleure, notamment pendant la nuit ou les longues périodes d’inactivité.

Déploiement attendu en 2026

One UI 8.5 devrait faire ses débuts avec la série Galaxy S26 au premier trimestre 2026, avant d’être étendue aux modèles existants, comme les Galaxy S25.

Dans un contexte où l’intelligence artificielle sert souvent à multiplier les effets « waouh », Samsung semble vouloir l’utiliser ici pour quelque chose de réellement utile : faire durer la batterie plus longtemps, sans effort.