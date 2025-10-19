Accueil » vivo X300 Pro : la version européenne perd en batterie, mais garde toute la puissance photo Zeiss

vivo X300 Pro : la version européenne perd en batterie, mais garde toute la puissance photo Zeiss

Le vivo X300 Pro s’apprête à quitter la Chine plus vite que prévu. Fraîchement lancé sur son marché domestique, le nouveau fleuron photo signé Vivo x Zeiss fait déjà parler de lui à l’international, porté par les premières prises en main et vidéos de testeurs étrangers.

Mais au milieu de l’enthousiasme général, un détail fait tiquer : la batterie de la version européenne du vivo X300 Pro est plus petite que celle du modèle chinois.

vivo X300 Pro : Une sortie mondiale accélérée

vivo semble vouloir accélérer le tempo cette année. Alors que la précédente génération avait attendu plusieurs mois avant sa distribution mondiale, la série vivo X300 pourrait arriver dès novembre sur les marchés internationaux. L’événement de lancement à Shanghai a d’ailleurs rassemblé davantage de médias étrangers, un signe clair que la marque vise désormais un public global.

Parmi les premiers à mettre la main sur le vivo X300 Pro, on retrouve Ben Sin, qui a publié un unboxing complet incluant le kit photo et le téléconvertisseur.

Dans sa vidéo, il compare directement le vivo X300 Pro au vivo X200 Ultra, soulignant des gains nets en performance, en traitement d’image et en colorimétrie.

Zeiss, 200 mégapixels et le Blueprint V3+ : la photo en ligne de mire

C’est évidemment le module photo qui attire toute l’attention. Le partenariat avec Zeiss se renforce avec un téléobjectif de 200 mégapixels, épaulé par le nouveau processeur d’image Blueprint V3+. Les premiers tests montrent un équilibre impressionnant entre piqué, gestion de la lumière et rendu des couleurs, plaçant le X300 Pro parmi les meilleurs photophones potentiels de 2025.

Vivo semble vouloir combiner technologie de pointe et philosophie Zeiss, pour séduire aussi bien les créateurs que les amateurs exigeants.

Une batterie réduite pour l’Europe

Mais tout n’est pas parfait. À environ 9 h 50 dans la vidéo de Ben Sin, on découvre que le modèle européen n’embarque qu’une batterie de 5 440 mAh, contre 6 510 mAh pour la version chinoise.

La raison ? Les restrictions de transport imposées par l’Union européenne (et similaires à celles des États-Unis), qui limitent la capacité énergétique des batteries mono-cellulaires à 20 Wh. Résultat : une baisse sensible de capacité, même si l’autonomie réelle pourrait rester correcte grâce à l’optimisation du processeur Dimensity 9500 et du système OriginOS 6.

En clair, l’Europe se contente d’un petit gain de 240 mAh par rapport au vivo X200 Pro global — un progrès modeste.

Le reste ne bouge (presque) pas

Bonne nouvelle : les autres caractéristiques restent identiques. Le vivo X300 Pro mondial conservera la charge filaire 90W, la charge sans fil 40W et la même configuration logicielle et optique. Les premiers imports affichent déjà un tarif d’environ 940 dollars, ce qui le place face aux ténors du segment premium comme le Galaxy S25 Ultra ou le Xiaomi 15 Pro.

Avec ce vivo X300 Pro, vivo cherche à consolider son image de référence photo mondiale. La marque sait qu’elle ne peut pas rivaliser en volume avec Samsung ou Apple, mais elle mise sur la qualité d’image, la collaboration Zeiss et une expérience utilisateur cohérente pour se démarquer.

Si la version européenne confirme les performances observées en Chine, le vivo X300 Pro pourrait bien s’imposer comme l’un des smartphones photo de l’année — malgré une batterie un peu plus légère.