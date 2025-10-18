Microsoft Copilot se transforme en véritable assistant de productivité sur Windows

Microsoft continue d’accélérer l’intégration de l’IA dans Windows. Avec la dernière mise à jour (v1.25095.161.0), Copilot n’est plus seulement un simple chatbot : il devient un véritable hub de productivité, capable de se connecter à vos comptes Google et Microsoft pour centraliser vos fichiers, mails et documents.

« Connections » : Copilot s’ouvre à Gmail, à Google Drive et plus encore

La nouveauté phare de cette version s’appelle Connections. Grâce à elle, Copilot peut désormais accéder à vos comptes Gmail, Google Agenda, Google Drive, Docs, OneDrive et Outlook.

Concrètement, vous pouvez poser des questions en langage naturel du type : « Montre-moi les fichiers liés au projet Nova dans mon Drive » ou « Quel est le montant de ma dernière facture envoyée par mail ? ». Copilot ira chercher ces informations dans vos e-mails, vos notes ou vos fichiers connectés — sans que vous ayez à ouvrir chaque application manuellement.

C’est un pas important vers une IA réellement utile au quotidien, capable d’agir comme un assistant transversal entre vos outils de travail.

De l’assistant conversationnel à l’assistant tout-en-un

Avec cette mise à jour, Copilot franchit un cap. Il ne se limite plus à générer du texte ou des réponses : il peut créer, retrouver et modifier des fichiers directement depuis son interface.

Par exemple :

Affiner un graphique dans Excel,

Retravailler un document Word,

Retrouver des images spécifiques dans vos archives,

Identifier un contact ou un e-mail précis.

L’intégration à la suite Microsoft 365 s’annonce de plus en plus fluide — et cela renforce la position de Copilot comme pivot central de la productivité Windows.

Efficacité vs confidentialité : la question qui divise

Sur le papier, ces nouvelles fonctions sont redoutables pour les utilisateurs professionnels et les étudiants : moins de clics, moins d’apps ouvertes, plus de contexte et de rapidité.

Mais cette efficacité pose une question clé : jusqu’où sommes-nous prêts à confier nos données personnelles à une IA connectée ? Copilot a désormais accès à vos mails, vos fichiers privés et vos notes. Microsoft assure que la gestion des données reste conforme à ses standards de sécurité, mais, pour beaucoup, cette centralisation suscite une certaine méfiance.

Une intégration de plus en plus profonde dans Windows

Microsoft ne cache pas son ambition : faire de Copilot le cœur de l’expérience Windows. Après son intégration à Edge, Word, Excel et PowerPoint, le chatbot devient désormais un assistant de bureau permanent. Sur les laptops, cette approche prend tout son sens : un gain de temps concret pour naviguer entre les informations, organiser ses tâches et automatiser des actions simples.

Pour certains, cette fusion progressive de l’IA et du système d’exploitation représente une évolution naturelle. Pour d’autres, c’est une perte de contrôle sur leur environnement numérique.

Difficile de ne pas reconnaître la puissance de Copilot dans cette version. C’est pratique, efficace et bien pensé. Mais à mesure que Microsoft tisse son IA dans chaque recoin de Windows, la frontière entre assistant intelligent et présence omnisciente devient plus floue.

On gagne du temps, certes, mais à quel prix ?