Apple TV+ passe à 12,99 dollars par mois aux États-Unis : une hausse de prix justifiée ?

Apple vient d’annoncer une augmentation du prix mensuel de son service de streaming Apple TV+, qui passe désormais à 12,99 dollars par mois aux États-Unis ainsi que dans d’autres régions internationales, à partir d’aujourd’hui.

En France, la hausse de prix n’est pas encore répercutée ! En effet, l’abonnement à Apple TV+ reste à 9,99 euros par mois.

La hausse s’applique immédiatement pour les nouveaux abonnés, tandis que les abonnés existants verront le nouveau tarif 30 jours après leur prochaine date de renouvellement.

Apple TV+: Pourquoi cette augmentation ?

Apple justifie cette hausse par l’enrichissement de son catalogue de contenus originaux. Dans une déclaration transmise à 9to5Mac, la marque indique que le service dispose aujourd’hui d’une offre bien plus étoffée qu’à son lancement, avec des séries à succès telles que :

Severance

The Morning Show

The Studio, avec Seth Rogen

Et, tout récemment, le film F1 : The Movie, sorti aujourd’hui en exclusivité sur Apple TV+

L’objectif semble clair : positionner Apple TV+ comme un concurrent sérieux face à Netflix, Prime Video, Disney+ ou encore Max (HBO).

Et l’abonnement annuel ?

Bonne nouvelle pour ceux qui préfèrent payer à l’année : le tarif annuel de 99,99 dollars reste inchangé.

Par ailleurs, l’offre Apple One — qui regroupe plusieurs services Apple comme iCloud, Apple Music, Apple Arcade, et Apple TV+ — n’augmente pas non plus pour l’instant. Selon Apple, il s’agit toujours de la meilleure option pour profiter de l’ensemble des services à un tarif compétitif.

Apple TV+: toujours intéressant malgré le prix ?

Même à 12,99 dollars, Apple TV+ reste l’un des services de streaming les plus abordables sur le marché américain, surtout étant donné la qualité cinématographique de ses productions. Mais cette hausse reflète aussi un positionnement plus ambitieux dans la course aux contenus originaux.

Si vous hésitez encore à vous abonner, Apple One reste le meilleur choix pour un bon rapport qualité-prix, surtout si vous utilisez déjà d’autres services Apple. Et encore une fois, en France cette augmentation n’est pas active.