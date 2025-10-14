Honor Magic 8 : les spécifications complètes fuitent avant le lancement officiel

Le suspense ne durera plus très longtemps. À quelques heures du lancement prévu pour le 15 octobre en Chine, la fiche technique complète du Honor Magic 8 vient de fuiter, révélée par le célèbre informateur Digital Chat Station (DCS).

Et à en croire ces détails, Honor prépare un véritable bond en avant avec sa série Magic 8 — aussi bien sur le plan des performances que du design.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et une batterie record

Le Honor Magic 8 serait propulsé par le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour, gravée en 3 nm. Elle serait accompagnée de jusqu’à 1 To de stockage, confirmant que le Magic 8 vise le segment ultra-premium.

Côté autonomie, la marque jouerait la carte de l’endurance maximale :

Batterie de 7 000 mAh,

Recharge filaire 90 W,

Recharge sans fil 80 W.

Des chiffres impressionnants, d’autant que le smartphone conserverait un design fin — 7,95 mm pour 205 grammes seulement.

Un écran LTPO 1.5K pensé pour le confort visuel

Le Magic 8 serait équipé d’un écran plat LTPO de 6,58 pouces, affichant une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Honor y ajoute une dalle PWM 4320 Hz, un atout majeur pour réduire le scintillement et offrir une meilleure protection oculaire.

L’ensemble tournerait sous MagicOS 10, basé sur Android 16, confirmant la volonté de Honor de s’aligner sur les dernières versions logicielles dès le lancement.

Un bloc photo triple capteur de 164 mégapixels

Côté photo, Honor mise sur un ambitieux système à triple caméra :

50 mégapixels (f/1.9) — capteur principal (taille 1/1,56″)

50 mégapixels (f/2.0) — ultra grand-angle

64 mégapixels (f/2.5) — téléobjectif périscopique avec zoom optique 3x

À l’avant, on trouverait un capteur selfie de 50 mégapixels, idéal pour la capture en haute résolution et les appels vidéo en 4K.

Honor aurait également intégré un bouton photo dédié, signe d’une orientation claire vers la photographie mobile avancée.

Design et caractéristiques haut de gamme

Le Magic 8 serait doté d’un châssis en métal, d’un dos en verre, et d’une certification IP68/IP69/IP69K, garantissant une résistance à la poussière et à l’eau au-delà des standards actuels.

Parmi les autres détails notables :

Double haut-parleur,

Support de la messagerie satellite Beidou,

Capteur d’empreintes 3D ultrasonique sous l’écran.

Ces éléments confirment que Honor ne veut plus se contenter de suivre le rythme : la marque veut rivaliser directement avec les flagships de Samsung et Xiaomi.

Coloris et disponibilité

Selon les fuites précédentes, le Honor Magic 8 serait disponible en noir, blanc, doré et bleu. La présentation officielle aura lieu le 15 octobre, aux côtés de la tablette MagicPad 3 Pro. Les précommandes devraient s’ouvrir immédiatement après la conférence.

Avec cette génération, Honor semble vouloir positionner la série Magic 8 comme une vitrine technologique, capable de rivaliser avec les meilleurs flagships Android tout en conservant un design fin et une grande autonomie.

Si ces spécifications se confirment, le Magic 8 pourrait bien devenir le smartphone Android le plus équilibré de la fin 2025, combinant puissance, autonomie et photo de haut niveau.