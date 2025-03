Apple TV+ : Un gouffre financier malgré 45 millions d’abonnés, la rentabilité toujours hors de portée

Apple TV+ continue de perdre plus d’un milliard de dollars par an, malgré un total impressionnant de 45 millions d’abonnés en 2024, selon un rapport de The Information. Ce chiffre place la plateforme bien derrière ses concurrents et en fait le seul service d’Apple à ne pas être rentable.

D’après The Information, Apple a décidé de réduire ses dépenses en contenus originaux, passant d’un budget initial de 5 milliards de dollars à environ 4,5 milliards. Malgré des succès critiques comme Severance ou Ted Lasso, la plateforme peine à s’imposer sur le marché du streaming. Selon des données de Nielsen, Apple TV+ ne capte que moins de 1 % du total des visionnages mensuels, alors que Netflix en détient 8,2 %.

Cette stratégie semble troubler certains acteurs du secteur. Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, a récemment déclaré à Variety : « Je ne comprends pas ce modèle, en dehors d’un simple coup marketing. Mais ils sont très intelligents. Peut-être qu’ils voient quelque chose que nous ne voyons pas ».

Apple TV+: Un outil pour fidéliser l’écosystème Apple

Si Apple continue de financer un service aussi peu rentable, c’est en grande partie parce que la plateforme sert un objectif plus large : renforcer l’écosystème Apple. L’abonnement à Apple TV+ incite les utilisateurs à rester au sein de l’environnement Apple, aux côtés d’autres services comme Apple Music, iCloud+ et Apple Arcade.

Cependant, Apple TV+ n’est pas le seul service à ne pas être aussi lucratif qu’espéré. Selon The Information :

Apple Music, qui a franchi les 100 millions d’abonnés en 2023 (incluant les essais gratuits), connaît un ralentissement de sa croissance.

Apple News+, Fitness+ et Apple Arcade souffrent également d’un faible taux d’utilisation et de rentabilité.

La vente de livres numériques sur l’Apple Store est également en déclin.

Un ancien employé d’Apple cité par The Information affirme que, si ces services n’étaient pas inclus dans l’abonnement Apple One, ils ne seraient probablement pas rentables. Apple aurait même licencié une centaine d’employés de ses divisions News et Livres en 2023.

Quel avenir pour Apple TV+ ?

Malgré des pertes colossales, Apple n’a pas encore abandonné la bataille du streaming. La firme semble considérer Apple TV+ comme un investissement stratégique plutôt qu’une source de revenus directe. Cependant, à mesure que l’entreprise devient plus prudente sur ses dépenses, il est possible qu’elle ajuste son modèle économique, en s’ouvrant par exemple à la publicité ou en modifiant son approche en matière de contenus.

Si Apple TV+ veut vraiment s’imposer face à Netflix, Disney+ ou Amazon Prime Video, il lui faudra trouver une meilleure stratégie pour attirer et retenir les abonnés, au-delà du simple attrait de l’écosystème Apple.