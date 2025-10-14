Accueil » vivo TWS 5 & TWS 5 Hi-Fi : une expérience audio haut de gamme à petit prix

Aux côtés de ses nouveaux vivo X300 et de la tablette vivo Pad 5e, Vivo a dévoilé ses nouveaux écouteurs sans fil vivo TWS 5 et TWS 5 Hi-Fi. Ces modèles succèdent aux vivo TWS 4 lancés l’an dernier, mais la marque franchit ici un cap important en matière de qualité sonore, d’autonomie et d’intelligence embarquée.

vivo TWS 5 : Une conception acoustique issue d’une collaboration inédite

La version vivo TWS 5 Hi-Fi est le fruit d’un partenariat entre le Vivo Golden Ear Acoustic Team et le Shanghai Conservatory of Music Acoustic Master Group. Objectif : reproduire chaque nuance sonore avec la plus grande fidélité, grâce à une calibration manuelle de la structure acoustique et des algorithmes audio.

Les écouteurs intègrent des transducteurs dynamiques de 11 mm avec un diaphragme en tungstène céramique de 2e génération, capables de couvrir une plage de 16 Hz à 48 kHz.

Le résultat ? Des basses profondes, des médiums clairs et des aigus précis — le tout dans un équilibre maîtrisé.

ANC 60 dB et autonomie marathon

Les deux modèles offrent une réduction active de bruit jusqu’à 60 dB, avec une bande de coupure ultra-large de 5500 Hz. Un mode transparence double et un réglage adaptatif intelligent permettent d’ajuster automatiquement l’intensité du filtrage selon l’environnement.

Côté endurance, Vivo annonce jusqu’à 12 heures d’écoute sans ANC, 6 heures avec ANC activé, et jusqu’à 48 heures d’autonomie totale avec le boîtier (24 h avec ANC).

Des chiffres qui placent les vivo TWS 5 parmi les écouteurs les plus endurants de leur catégorie.

Hi-Fi, spatialisation et codecs haute définition

Les vivo TWS 5 Hi-Fi ajoutent la compatibilité LDAC et LHDC 5.0, avec un débit de transmission allant jusqu’à 1,4 Mb/s, garantissant une restitution sonore sans perte sur les appareils compatibles.

Les deux modèles intègrent un moteur de spatialisation 360°, développé par Vivo, qui recrée un champ sonore tridimensionnel. Quatre modes d’effets spatiaux sont proposés, allant de la scène « Studio » à l’expérience « Cinéma immersif ».

Autre innovation marquante : les vivo TWS 5 prennent en charge une fonction de traduction en temps réel, combinant le matériel audio et les algorithmes IA du smartphone Vivo ou iQOO. Ils peuvent traduire instantanément l’anglais, le chinois, le japonais, le coréen, le français, le thaï, et plusieurs autres langues.

Le tout avec une latence ultra-faible de 42 ms, idéale pour le gaming ou les visioconférences.

Connectivité et design

Les vivo TWS 5 adoptent la technologie Bluetooth 5.4 LE avec la plateforme audio BES2710Y, assurant une connexion stable et économe en énergie. Certifiés IP54, ils résistent à la poussière et aux éclaboussures.

Quelques autres caractéristiques :

Poids : 4,8 g par écouteur / 42,5 g avec le boîtier

Dimensions du boîtier : 60 × 23,8 × 46 mm

Coloris : vivo TWS 5 : Violet, Blanc, Noir vivo TWS 5 Hi-Fi : Bleu Profond, Blanc



Prix et disponibilité

Les deux modèles sont déjà disponibles en précommande en Chine, avec une sortie officielle prévue le 17 octobre.

Voici les prix des modèles :