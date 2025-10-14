Accueil » OpenAI Codex dépasse Claude Code : la bataille de l’IA pour les développeurs s’intensifie

Le duel entre OpenAI et Anthropic s’intensifie dans le domaine de la programmation assistée par intelligence artificielle.

Selon de nouvelles données de performance, le modèle Codex d’OpenAI a officiellement dépassé Claude Code d’Anthropic, marquant un tournant dans la compétition pour la domination des outils de développement automatisé.

OpenAI Codex prend l’avantage sur Claude Code

Les analyses portant sur plus de 300 000 pull requests montrent que Codex atteint désormais un taux de réussite de 74,3 %, contre 73,7 % pour Claude Code. Un écart minime, mais significatif, notamment dans les domaines du débogage complexe et du support multi-langages, où Anthropic conservait jusque-là une longueur d’avance.

Les développeurs saluent aussi l’intégration fluide de Codex dans les IDE populaires (environnements de développement intégrés), ce qui réduit les frictions dans les workflows et améliore la productivité.

Adoption en forte hausse

Historiquement, Claude bénéficiait d’un fort ancrage dans les grandes entreprises, mais Codex connaît une adoption rapide parmi les développeurs indépendants et les startups.

Selon The Information, cette dynamique est alimentée par :

des mises à jour fréquentes,

une intégration renforcée avec GitHub,

et une stratégie d’écosystème plus ouverte.

Anthropic a récemment lancé Claude Sonnet 4.5, capable de maintenir une session de codage de plus de 30 heures. OpenAI a répliqué en intégrant dans Codex des agents d’IA dédiés au développement logiciel, simplifiant la génération et la maintenance du code.

Ces innovations reflètent une course à l’efficacité, où la précision, la vitesse et la sécurité des modèles deviennent des atouts clés pour séduire les développeurs.

Enjeux éthiques et réglementaires

Les deux entreprises font face à une surveillance accrue concernant l’impact de l’IA sur le travail humain et la responsabilité juridique en cas d’erreur de code.

Reuters indique qu’elles explorent la création de fonds d’indemnisation pour d’éventuels litiges liés à un usage abusif de leurs modèles.

Les retours des développeurs

Les experts s’accordent : cette rivalité pourrait redéfinir le métier de développeur. Entre Codex — intégré à l’écosystème OpenAI et GitHub — et Claude Code, soutenu par Amazon et Deloitte, le secteur se dirige vers une automatisation croissante des tâches de codage.

L’enjeu n’est plus seulement de générer du code, mais de cocréer avec l’IA.