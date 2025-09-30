Accueil » iPhone Fold : Samsung vient de confirmer son existence pour 2026, est-ce déjà trop tard ?

iPhone Fold : Samsung vient de confirmer son existence pour 2026, est-ce déjà trop tard ?

Après des années de rumeurs, de brevets et de maquettes, le tant attendu iPhone pliable, alias iPhone Fold, semble enfin sur le point de devenir réalité.

Et le plus surprenant dans l’histoire ? Ce n’est pas Apple qui l’a confirmé… mais Samsung.

Samsung Display confirme (presque) l’existence de l’iPhone Fold

Lors d’une récente rencontre avec des journalistes, Lee Cheong, président de Samsung Display, a mentionné que son entreprise fabriquait actuellement des écrans OLED pliables pour un « client nord-américain ». Or, difficile d’imaginer un autre client que Apple.

Si l’on en croit les fuites industrielles concordantes, cet écran serait destiné à un iPhone pliable prévu pour 2026, qui sortirait aux côtés de l’iPhone 18.

Contrairement à Samsung, qui sépare clairement ses gammes Galaxy S et Galaxy Z Fold, Apple ne prévoirait pas de créer une catégorie distincte pour son modèle pliable. L’iPhone Fold serait plutôt positionné comme l’ultra haut de gamme de la série iPhone 18 — au-dessus du futur iPhone 18 Pro Max.

En clair, ce serait le modèle ultime de la gamme iPhone, pas une expérimentation marginale.

Un pliable… moins impressionnant que la concurrence ?

D’après les premières informations sur les spécifications techniques, l’iPhone Fold ne surpasserait pas les Galaxy Z Fold 7 actuels… et encore moins le Z Fold 8, attendu bien avant lui en 2025. Mais, ce n’est pas si surprenant.

Apple aurait retardé son entrée sur le marché pliable pour perfectionner un écran sans pli visible. Objectif ambitieux, mais selon des fuites internes, la firme aurait abandonné cette exigence pour l’instant. Résultat : un design plus classique, mais fiable.

Apple arrive-t-il trop tard ?

Alors que Samsung domine le secteur avec ses Z Fold et Z Flip depuis des années, certains pourraient dire qu’Apple a manqué le coche. Mais la firme de Cupertino mise sur une autre carte : arriver plus tard, mais mieux préparée.

L’iPhone pliable n’est pas conçu pour séduire les fans de gadgets, mais pour s’imposer comme le nouveau standard haut de gamme. Apple ne veut pas simplement suivre une tendance : elle veut la redéfinir à sa manière.

Et vous, pensez-vous qu’Apple est arrivée trop tard sur le marché des pliables ? Ou que c’est maintenant qu’elle va vraiment faire bouger les lignes ?