Meta AI brise les barrières linguistiques : les Reels traduits arrivent en quatre langues

Meta continue d’étendre son ambition mondiale autour de l’intelligence artificielle, et sa plateforme Meta AI. Après une première phase lancée cet été, le géant derrière Facebook, Instagram, Threads et WhatsApp déploie désormais la traduction automatique des Reels dans quatre langues : anglais, espagnol, hindi et portugais.

Une nouveauté qui transforme les plateformes sociales de Meta en véritables espaces multilingues, où les créateurs peuvent enfin s’adresser à des audiences internationales — sans enregistrer plusieurs versions de leurs vidéos.

Meta AI fait parler les créateurs dans toutes les langues

Lancée en août dernier, la première phase du projet se limitait à la traduction bidirectionnelle anglais ↔ espagnol. Désormais, l’hindi et le portugais rejoignent la liste, deux langues stratégiques pour Meta, présentes dans certains des plus grands marchés du monde.

La fonction repose sur une technologie de clonage vocal IA capable de reproduire la voix, le ton et le rythme du créateur tout en traduisant ses propos dans une autre langue. Résultat : la vidéo garde la personnalité et les intonations de son auteur, simplement… dans un autre idiome.

Cerise sur le gâteau : une fonction de synchronisation labiale ajuste automatiquement les mouvements de lèvres à la traduction audio. L’effet est bluffant, proche de ce que proposent déjà certains outils de doublage IA professionnels.

Chaque Reel traduit affiche la mention claire « Translated with Meta AI », garantissant la transparence auprès des utilisateurs. Ceux qui préfèrent la version originale peuvent désactiver la traduction en un clic depuis le menu audio.

Une fonctionnalité pensée pour les créateurs

Meta assure que ces nouvelles options sont nées d’un retour direct des créateurs, nombreux à vouloir rendre leurs vidéos accessibles à un public plus large. Le système est gratuit et actuellement disponible pour les créateurs Facebook comptant au moins 1 000 abonnés, et pour tous les comptes publics Instagram dans les pays où Meta AI est déjà déployée.

Meta précise toutefois que certaines fonctionnalités IA restent limitées géographiquement — mais les États-Unis et les principaux marchés d’Asie et d’Europe bénéficient déjà du service.

« L’objectif est de connecter les cultures »

« Nous voulons permettre à chacun d’écouter et de s’exprimer avec confiance, peu importe la langue », explique Matt Sheets, chef de produit Google Translate (Meta AI). « L’IA n’est pas seulement un outil technique ; c’est un pont entre les gens, les cultures et les idées ». Ce positionnement illustre la volonté de Meta d’aller bien au-delà du divertissement : avec Reels, la société cherche à redéfinir la portée culturelle de ses plateformes.

Avec ces traductions intelligentes, Instagram et Facebook deviennent des plateformes globales au même titre que YouTube, où les barrières linguistiques s’effacent peu à peu.

Ce déploiement coïncide avec la montée en puissance de Meta AI, déjà intégrée à d’autres produits de la société, et s’inscrit dans la tendance générale du contenu localisé par IA — un marché évalué à plus de 30 milliards de dollars d’ici 2027, selon Statista.

Pour les créateurs, l’impact est direct plus de portée, moins de travail de doublage, et la possibilité de toucher des audiences jusqu’ici inaccessibles.