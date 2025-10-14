Google déploie Nano Banana : l’IA d’édition d’images arrive dans Lens, Search, Photos et NotebookLM

Google continue d’étendre les capacités de son écosystème d’IA générative avec Nano Banana, un modèle d’édition et de génération d’images issu de la famille Gemini 2.5 Flash.

Après avoir été testé plus tôt cette année dans l’AI Studio destiné aux développeurs, Nano Banana quitte la phase expérimentale pour s’intégrer directement à plusieurs produits grand public, dont Google Lens, Search, NotebookLM et bientôt Google Photos.

Un éditeur d’images conversationnel intégré à Google Lens et Search

L’intégration la plus notable concerne Google Lens. Les utilisateurs peuvent désormais modifier des images simplement via une commande textuelle, sans passer par Gemini ou un outil externe.

Sur Android et iOS, il suffit d’ouvrir Lens et de capturer une photo pour voir apparaître un nouveau bouton « Créer » (reconnaissable à son icône de banane). En appuyant dessus, il devient possible de décrire la modification souhaitée — par exemple « ajoute un fond de coucher de soleil » ou « transforme cette chaise en fauteuil en cuir ».

Une fois la transformation effectuée, l’application propose de poursuivre la conversation via AI Mode, permettant des retouches successives dans un flux naturel.

Google propose aussi un outil « Créer une image » directement dans l’interface de recherche conversationnelle de Gemini, afin de générer ou modifier des visuels à la demande.

En clair, la création d’images par IA devient une fonction native du moteur de recherche, accessible sans quitter l’écosystème Google.

NotebookLM s’offre un lifting visuel avec Nano Banana

Autre bénéficiaire majeur de cette mise à jour : NotebookLM, l’assistant d’analyse documentaire de Google. Grâce à Nano Banana, la fonction Video Overview (qui transforme vos notes et documents en vidéos explicatives) gagne en créativité et en clarté.

Désormais, les vidéos peuvent être générées selon six nouveaux styles artistiques :

Watercolor

Papercraft

Anime

Whiteboard

Retro Print

Heritage

Les utilisateurs peuvent aussi choisir entre deux formats :

Explainer: une vidéo complète et détaillée pour une compréhension approfondie.

Brief : un résumé court et visuel pour aller à l’essentiel.

Ces vidéos peuvent être personnalisées par commande vocale ou texte — par exemple : « Fais une synthèse visuelle des points clés de la section marketing ».

NotebookLM utilise Nano Banana pour générer des illustrations contextuelles basées sur les sources fournies, facilitant la compréhension de documents complexes.

Google Photos : l’arrivée de Nano Banana se précise

Google a confirmé que Nano Banana sera bientôt intégré à Google Photos, succédant à l’actuel système d’édition conversationnelle introduit plus tôt cette année. La mise à jour promet des modifications plus naturelles et plus rapides, grâce à un modèle plus performant que la génération précédente.

Pas encore de date précise, mais Google parle d’un déploiement progressif « dans les prochaines semaines ».

Une IA partout, mais pas toujours utile ?

Si l’intégration de Nano Banana dans Photos et NotebookLM semble logique, son arrivée dans Search divise. Certains analystes estiment que l’édition d’images n’a pas vraiment sa place dans un moteur de recherche, traditionnellement conçu pour l’information, non la création.

« C’est un peu comme installer un stand de glace au milieu d’un magasin de bricolage : c’est sympa, mais pas forcément indispensable », plaisantait un testeur sur X.

Disponibilité

Les fonctionnalités Nano Banana sont déjà en cours de déploiement :