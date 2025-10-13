Accueil » Google Traduction se réinvente : l’app explique ses traductions et aide à apprendre une langue

Google Traduction se réinvente : l’app explique ses traductions et aide à apprendre une langue

Google Traduction, l’un des outils les plus utilisés au monde, traduit chaque mois plus d’un trillion de mots — un chiffre vertigineux. Mais si vous avez déjà douté de certaines traductions étranges ou trop littérales, Google semble vouloir y remédier.

Le géant de Mountain View teste actuellement une nouvelle fonction expérimentale qui permet à l’application non seulement de traduire, mais aussi d’expliquer ses choix linguistiques et d’adapter la traduction à votre style.

Deux nouveaux boutons pour tout comprendre : Understand et Ask

Jusqu’à présent, l’application Android affichait un bouton « Demander un suivi » pour affiner une traduction. Google remplace désormais cette option par deux nouveaux boutons plus puissants :

Comprendre — pour comprendre le « pourquoi » derrière la traduction

Ce bouton affiche un contexte linguistique détaillé sur la phrase traduite :

des explications grammaticales sur la structure de la phrase ;

des notes sur les expressions idiomatiques ou les doubles sens ;

des remarques culturelles, précisant comment la politesse, le genre ou les nuances régionales influencent la traduction.

En clair, Google Traduction commence à « montrer son raisonnement », comme un professeur de langues virtuel.

Demander — pour personnaliser ou affiner la traduction

Ce second bouton permet à l’utilisateur de demander des variantes :

une version plus formelle ou familière ;

un ton plus simplifié ;

une variante régionale (par exemple, le français du Canada plutôt que celui de France) ;

ou encore une formulation spécifique selon le contexte.

Ces deux fonctions, encore en phase de test, transforment Google Traduction d’un simple outil de traduction en assistant linguistique interactif, capable d’expliquer, de nuancer et de s’adapter à votre besoin précis.

« Nous allons bien au-delà de la traduction mot à mot. Google Traduction doit permettre à chacun de comprendre et de parler avec confiance sur les sujets qui comptent », a expliqué Matt Sheets.

Une interface plus lisible, pensée pour le confort visuel

Autre nouveauté : la taille du texte traduit augmente, aussi bien en mode normal qu’en plein écran. Cette modification, observée dans la version 9.21.36 de l’app Android, vise à faciliter la lecture pour les utilisateurs malvoyants ou pour ceux qui utilisent Google Traduction dans des contextes de voyage, où la visibilité rapide du texte est essentielle.

Cette fonction est déjà disponible sur iOS et devrait arriver très bientôt sur Android.

Google Traduction veut aussi vous apprendre une langue

Au-delà de la traduction, Google pousse son application vers une dimension éducative. Une section « Pratique » est désormais accessible en bas à droite de l’écran, proposant des exercices d’écoute et de conversation personnalisés pour apprendre l’anglais, l’espagnol, le français ou le portugais.

Vous pouvez :

définir votre niveau actuel (débutant, intermédiaire, avancé) ;

choisir des thèmes pratiques comme « discuter avec sa famille », « se repérer en ville » ou « trouver un emploi » ;

et pratiquer des conversations adaptées à votre niveau grâce à une IA qui corrige et suggère en temps réel.

Les sessions sont générées à la volée selon votre progression et vos centres d’intérêt. « Que vous soyez débutant ou avancé, Traduction peut créer des exercices d’écoute et d’expression adaptés à votre profil », écrivait Matt Sheets en août dernier.

Cette fonction, encore en bêta, rapproche Google Traduction d’applications comme Duolingo, tout en exploitant la puissance de l’IA pour offrir une expérience d’apprentissage plus fluide et personnalisée.

Vers un Google Traduction plus pédagogique et plus humain

En donnant enfin accès à ses « raisonnements » et en intégrant un véritable mode d’apprentissage, Google Traduction se rapproche d’un tuteur linguistique virtuel. L’utilisateur ne reçoit plus seulement une traduction, mais une explication, une contextualisation et la possibilité de choisir le ton le plus approprié.

Cette évolution marque une étape majeure : l’application ne se contente plus d’être un traducteur universel, elle devient un outil d’éducation linguistique global.