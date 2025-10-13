Accueil » Meta prépare une version TV d’Instagram : les Reels bientôt disponibles sur les téléviseurs connectés

Meta pourrait bientôt faire entrer Instagram dans votre salon. Selon plusieurs récents rapports, l’entreprise de Mark Zuckerberg travaille sur une application TV dédiée à Instagram, destinée à diffuser les Reels directement sur les téléviseurs connectés.

Une évolution majeure pour la plateforme, qui ambitionne de transformer son format phare en une expérience plus immersive — et de rivaliser frontalement avec YouTube et TikTok sur le terrain de la vidéo longue durée.

Des Reels au format TV

Lors d’une conférence, Adam Mosseri, le patron d’Instagram, a confirmé que l’entreprise explorait activement le développement d’une application pensée pour les écrans de salon. L’objectif : transposer le défilement addictif des Reels vers une expérience de visionnage plus passive et confortable, façon « se pencher en arrière pour regarder ».

L’idée n’est pas totalement nouvelle — Instagram avait déjà expérimenté avec IGTV en 2018 — mais cette fois, Meta vise un format optimisé pour les téléviseurs connectés, en potentiel partenariat avec des constructeurs comme Samsung ou LG.

L’application mettrait l’accent sur les vidéos verticales, adaptées automatiquement aux écrans horizontaux via des algorithmes de recadrage intelligent, permettant de regarder en continu les Reels sans avoir à tenir son téléphone.

Une stratégie pour conquérir le temps d’écran vidéo

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de Meta : capturer davantage de temps de visionnage vidéo et accroître ses revenus publicitaires.

Comme le souligne Digital Trends, Meta espère « offrir aux créateurs de nouveaux publics et aux spectateurs une nouvelle façon de profiter d’Instagram », tout en consolidant son modèle économique basé sur la publicité ciblée.

Le marché est colossal : la publicité vidéo en ligne devrait dépasser les 100 milliards de dollars annuels d’ici 2026. Avec une base de plus de 1,5 milliard d’utilisateurs actifs, Instagram dispose d’un atout de taille pour s’imposer face aux géants du streaming social.

L’application TV permettrait aussi d’introduire des publicités longues ou interactives, mieux adaptées à une consommation prolongée, un format jusqu’ici peu exploité sur mobile.

Une concurrence déjà bien en place

Sur ce terrain, YouTube garde une longueur d’avance : sa version TV est déjà omniprésente et offre un accès fluide aux vidéos longues et aux Shorts. De son côté, TikTok a timidement commencé à s’inviter sur les téléviseurs connectés, mais sans véritable percée.

Le projet d’Instagram représente donc une menace directe pour YouTube, capable de rééquilibrer le rapport de force grâce à l’énorme vivier de créateurs déjà actifs sur la plateforme mobile.

Pour ces derniers, le potentiel est immense : une app TV pourrait multiplier les opportunités de sponsoring et étendre la durée de vie de leurs contenus, tout en attirant de nouveaux annonceurs.

Mais le risque existe aussi : cette extension vers un usage plus « grand public » pourrait diluer l’identité d’Instagram, perçue comme une plateforme de proximité et d’instantanéité.

Des défis techniques et réglementaires

Adapter du contenu vertical à un écran horizontal n’a rien d’évident. Meta plancherait sur des interfaces expérimentales avec :

des vues partagées,

un recadrage automatique par IA,

ou encore des options de réactions en direct pour simuler l’interactivité du mobile.

Autre enjeu : la distribution. Meta devra négocier avec les écosystèmes Roku, Fire TV, Apple TV ou Android TV, chacun imposant ses propres contraintes techniques et commerciales.

Enfin, cette expansion dans les foyers pourrait attirer l’attention des régulateurs, déjà vigilants sur la collecte de données et le croisement des informations entre appareils.

Un lancement prévu pour 2026 ?

D’après les premières fuites, Meta viserait un lancement officiel au deuxième trimestre 2026. L’application proposerait des profils synchronisés, des listes de lecture personnalisées, et une intégration directe avec Instagram Mobile pour passer d’un écran à l’autre sans interruption.

Si le projet aboutit, il pourrait redéfinir la façon dont les utilisateurs découvrent et consomment le contenu social, en brouillant la frontière entre le visionnage télévisuel et la navigation algorithmique.

Une nouvelle ère pour les créateurs et la publicité

Pour les créateurs, cette évolution signifie une chose : il faudra penser multi-format. Les vidéos devront être optimisées à la fois pour l’écran vertical du smartphone et l’affichage horizontal du téléviseur, ouvrant la voie à de nouveaux outils de production hybrides.

Côté annonceurs, l’arrivée d’Instagram sur TV pourrait déclencher un transfert massif de budgets publicitaires, déjà en migration du broadcast traditionnel vers les plateformes numériques.

En clair : Meta ne se contente plus de concurrencer TikTok sur mobile — l’entreprise vise maintenant le temps d’écran global, tous supports confondus.

Vers une convergence totale des médias sociaux et du streaming

L’arrivée potentielle d’une application TV Instagram illustre une tendance de fond : les réseaux sociaux se muent en plateformes de divertissement, brouillant toujours plus la frontière avec la télévision connectée.

Reste à voir si les utilisateurs suivront. Car si Meta réussit à transformer l’expérience Reels en rendez-vous de salon, ce pourrait être la prochaine grande révolution du contenu numérique — un pas de plus vers la fusion du scrolling social et du streaming TV.