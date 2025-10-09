Accueil » Honor confirme le lancement de la série Magic 8 le 15 octobre avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et MagicOS 10

Honor confirme le lancement de la série Magic 8 le 15 octobre avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et MagicOS 10

Honor confirme le lancement de la série Magic 8 le 15 octobre avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5 et MagicOS 10

Honor a officiellement confirmé le lancement de sa nouvelle série phare Magic 8 lors d’un événement prévu le 15 octobre en Chine.

La marque chinoise ne se contentera pas de présenter ses smartphones : elle dévoilera également les tablettes MagicPad 3 et MagicPad 3 Pro, la montre connectée Magic Watch 5 Pro, une nouvelle paire d’écouteurs Earbuds 4, ainsi que son tout nouveau système d’exploitation, MagicOS 10, basé sur Android 16.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: le moteur de la nouvelle génération

Les Honor Magic 8 et Magic 8 Pro seront parmi les premiers smartphones équipés du processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Ce même SoC alimentera également la MagicPad 3 Pro, faisant d’elle la première tablette au monde à embarquer cette nouvelle puce haut de gamme.

De son côté, la MagicPad 3 standard devrait se contenter du Snapdragon 8 Elite de génération précédente, tout en offrant d’excellentes performances à un tarif plus accessible.

Un modèle global du Honor Magic 8 (numéro BKQ-N49) est récemment apparu dans les benchmarks, révélant une configuration avec 12 Go de RAM et Android 16 sous MagicOS 10.

Honor Magic 8 Pro : un photophone surpuissant

Le Magic 8 Pro s’annonce comme un véritable monstre de puissance et de polyvalence photo. Selon les informations disponibles, il proposerait :

Un écran OLED micro-quadrillé de 6,7 pouces,

Une résolution 1.5K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz,

Une batterie massive de 7 200 mAh compatible avec la charge filaire 120 W et la charge sans fil 80 W.

Côté photo, Honor met le paquet :

50 mégapixels pour le capteur principal avec stabilisation optique (OIS),

50 mégapixels pour l’ultra grand-angle,

Et un impressionnant téléobjectif périscopique de 200 mégapixels, lui aussi stabilisé.

À l’avant, on retrouverait un capteur selfie de 50 mégapixels, taillé pour les portraits haute définition et les visioconférences.

Le Magic 8 Pro sera proposé en quatre coloris raffinés : Rising Sun Gold, Azure, Snow White et Velvet Black.

Honor Magic 8 : la version standard, mais pas au rabais

La version classique du Magic 8 reprendra les grandes lignes du modèle Pro tout en simplifiant légèrement la fiche technique :

Écran plat OLED de 6,58 pouces (résolution 1.5K, 120 Hz),

Batterie de 7 000 mAh avec charge rapide 90 W,

Pas de recharge sans fil,

Et un module photo similaire, avec 50 mégapixels + 50 mégapixels + 200 mégapixels.

Les coloris annoncés incluent noir, blanc, bleu clair et or.

MagicPad 3 Pro : la première tablette avec le Snapdragon 8 Elite Gen 5

La MagicPad 3 Pro occupera également le devant de la scène.

Elle sera équipée :

D’un écran LCD de 13,3 pouces au format 3.2K (3 200 × 2 136 pixels),

D’un taux de rafraîchissement ultra fluide de 165 Hz,

D’une batterie de 12 450 mAh,

Et de la nouvelle interface MagicOS 10.

La tablette offrira également une interopérabilité complète entre les écosystèmes iOS, HarmonyOS et Android, permettant de transférer facilement données et fichiers entre différents appareils.

Elle sera accompagnée d’un clavier intelligent, d’un stylet libre-forme, et embarquera la puce maison Honor E2, axée sur l’efficacité énergétique.

Trois coloris seront disponibles : Starry Gray, Floating Light Gold et Moon Shadow White.

Un événement ambitieux et stratégique

Avec la présentation de six nouveaux produits — smartphones, tablettes, montre, écouteurs et logiciel — Honor s’apprête à signer l’un de ses plus grands lancements de l’année.

La série Magic 8 symbolise le renouveau de la marque : puissance, photographie avancée, autonomie colossale et écosystème connecté.

Face aux Xiaomi 17 Pro, OPPO Find X9 et Samsung Galaxy S26 Ultra, Honor affiche clairement ses ambitions sur le segment ultra haut de gamme.