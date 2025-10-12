Accueil » vivo X300 Pro : le nouveau flagship photo de Vivo se dévoile avant sa présentation officielle

Le lancement de la série vivo X300 approche à grands pas — prévu pour le lundi 13 octobre en Chine — et déjà, les fuites se multiplient. Les deux modèles, le vivo X300 et le vivo X300 Pro, viennent d’apparaître dans la base de données de China Telecom, accompagnés d’une diapositive de présentation confidentielle révélant des détails techniques inédits.

Et si le modèle standard vise l’équilibre entre compacité et performance, le X300 Pro s’annonce comme une véritable vitrine technologique, pensée pour la photo mobile haut de gamme et les utilisateurs exigeants.

vivo X300 Pro : Design raffiné et finitions haut de gamme

Le vivo X300 Pro (référence V2502A) adopte un design sobre et élégant. Il mesure 161,98 x 75,48 x 7,99 mm pour un poids de 226 g, et sera disponible en quatre coloris : Freedom Blue, Simple White, Pure Black et Wilderness Brown.

L’appareil s’équipe d’un grand écran OLED BOE Q10+ de 6,78 pouces, affichant une résolution 1,5K (2800 x 1260 pixels), un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une polarisation circulaire pour une meilleure lisibilité en extérieur.

Sous le capot, le vivo X300 Pro embarque le processeur MediaTek Dimensity 9500, gravé selon le processus le plus avancé de la marque. Il est alimenté par une batterie de 6 510 mAh, compatible avec la charge filaire 90 W et la charge sans fil 40 W — de quoi assurer des recharges rapides et une excellente endurance quotidienne.

Un module photo d’exception signé Sony et Samsung

C’est évidemment sur la photo que le vivo X300 Pro entend se démarquer. En façade, on retrouve une caméra frontale Samsung JN1 de 50 mégapixels offrant un champ de vision de 92° pour des selfies nets et lumineux.

À l’arrière, le module photo est une véritable démonstration de savoir-faire :

Capteur principal Sony LYT-828 de 200 mégapixels, avec stabilisation optique (OIS),

Ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 mégapixels,

Téléobjectif périscopique Samsung HPB de 200 mégapixels, également stabilisé optiquement.

L’ensemble couvre des focales équivalentes à 24 mm, 50 mm et 85 mm, permettant une grande polyvalence — du paysage au portrait en passant par les gros plans.

Vivo y intègre deux puces maison : la VS1, dédiée au pré-traitement de l’image, et la V3+, chargée du post-traitement et de l’optimisation finale des clichés. Et pour aller encore plus loin, le smartphone sera compatible avec un téléconvertisseur Zeiss 2,35× vendu en accessoire, pour des zooms optiques dignes d’un appareil photo professionnel.

Logiciel, connectivité et fonctions avancées

Le Vivo X300 Pro fonctionnera sous Android 16, habillé de la surcouche OriginOS 6. Vivo a intégré un ensemble de technologies pour renforcer la connectivité et les performances globales :

Amplificateur de signal universel 3.0

Puce d’amplification numérique dédiée

4 puces Wi-Fi haute pénétration

Double haut-parleur stéréo

Moteur linéaire x-axis

Capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran

Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Gen 1

Bouton d’action personnalisable

Certification IP68 (résistance à l’eau et à la poussière)

Une version spéciale baptisée « Vivo X300 Pro Beidou Satellite Communication Edition » est également prévue, avec prise en charge des communications satellites — une première pour la marque.

Configurations et disponibilité

Le Vivo X300 Pro sera commercialisé à partir du 17 octobre, en plusieurs configurations : 12 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To. L’édition Beidou Satellite, quant à elle, sera proposée dans une unique version 16 Go + 1 To.

Comme toujours avant une présentation officielle, ces spécifications sont à prendre avec prudence. Mais tout porte à croire que Vivo se prépare à lancer l’un des smartphones photo les plus ambitieux de 2025, combinant puissance, endurance et excellence optique dans un design raffiné.