Apple retire l’application Clips : la fin d’un outil de montage vidéo grand public lancé en 2017

C’est la fin d’une petite aventure créative signée Apple. L’application Clips, lancée en 2017 pour permettre de créer facilement de courtes vidéos avec musique, filtres et textes animés, vient d’être retirée de l’App Store.

Apple confirme sur sa page d’assistance que Clips ne recevra plus de mises à jour et ne sera plus disponible au téléchargement à partir du 10 octobre 2025.

Les utilisateurs existants pourront continuer à s’en servir, mais la marque recommande de sauvegarder leurs vidéos directement dans l’app Photos afin d’éviter toute perte en cas d’incompatibilité future avec iOS.

Une fin silencieuse pour une application qui symbolisait, à sa manière, la tentative d’Apple de s’inviter dans l’ère du contenu court et social

Apple Clips : Un projet né à l’aube de l’ère TikTok

Clips avait tout pour séduire : un outil simple, pensé pour monter de courtes vidéos mêlant photos, musique, voix et effets visuels, dans un esprit fun et social. À l’époque, Apple cherchait à se positionner face à la montée de Snapchat et de TikTok, en proposant une expérience de montage fluide et intégrée à iOS.

Mais malgré quelques innovations, comme les sous-titres générés par la voix, des filtres animés ou l’intégration de la réalité augmentée, l’app n’a jamais réussi à trouver son public.

Les mises à jour s’étaient raréfiées ces dernières années, signe que Clips avait cessé d’être une priorité pour Cupertino.

Une décision stratégique : rationaliser l’écosystème Apple

Selon plusieurs sources citées par TechCrunch, cette disparition marque avant tout une réorientation stratégique. Apple souhaite concentrer ses efforts sur ses outils phares — iMovie, Photos et Final Cut Pro – tout en intégrant davantage de fonctionnalités d’édition basées sur l’intelligence artificielle au cœur d’iOS et macOS.

« L’arrêt de Clips s’inscrit dans une logique de simplification et de consolidation des outils créatifs », résume un analyste cité par TechCrunch. En d’autres termes, Apple taille dans les branches les moins rentables pour se concentrer sur des applications offrant plus de valeur à long terme.

Cette stratégie s’inscrit dans une tendance plus large : Apple préfère l’intégration à la multiplication des apps. Clips, bien qu’expérimental et apprécié d’une niche d’utilisateurs, n’était plus aligné avec cette philosophie.

Une leçon de marché : la créativité ne suffit plus

Le retrait de Clips illustre la difficulté, même pour Apple, de s’imposer sur un marché dominé par les géants du contenu social :

TikTok, avec son moteur de recommandation ultra-puissant,

Instagram Reels et YouTube Shorts, qui captent l’essentiel de l’audience mondiale.

Clips, en revanche, vivait en vase clos, sans algorithme de diffusion ni lien direct avec des réseaux sociaux majeurs.

Résultat : une application appréciée pour sa simplicité, mais isolée dans un écosystème saturé.

Des utilisateurs nostalgiques se sont exprimés sur X, saluant une app « sympa pour les montages rapides », mais reconnaissant qu’elle « n’a jamais pu rivaliser avec les plateformes virales ».

Un repositionnement dans la création numérique

Apple ne quitte pas pour autant le terrain de la vidéo. Les outils de montage avancé sur iPhone et iPad n’ont jamais été aussi performants, et les fonctionnalités d’Apple Intelligence promises pour 2026 devraient offrir des capacités d’édition automatisées (résumés vidéo, découpe intelligente, détection de sujets, etc.).

Par ailleurs, le succès croissant de Final Cut Pro pour iPad montre que la marque mise désormais sur des expériences plus professionnelles, là où Clips visait avant tout les créateurs occasionnels.

Une fin prévisible, mais révélatrice

L’abandon de Clips reflète une tendance plus globale dans la tech : les entreprises rationalisent leurs produits, privilégiant la qualité à la quantité. Comme le rappelle AppleInsider, « les applications qui ne s’intègrent pas naturellement dans l’écosystème Apple finissent par disparaître ».

Cette décision rappelle d’autres arrêts discrets d’apps Apple au fil des ans — comme Music Memos ou iBooks Author — toutes remplacées par des fonctionnalités mieux intégrées à iOS.

Et après ?

Si Clips disparaît, son héritage subsistera probablement sous une autre forme. Certaines de ses fonctions — notamment les titres animés, les filtres dynamiques et les transitions fluides — pourraient renaître dans l’app Photos ou dans iMovie, renforcées par les algorithmes d’Apple Intelligence.

Pour les créateurs, cette disparition laisse un vide, mais aussi une opportunité : celle pour des développeurs tiers de proposer de nouvelles apps de montage légères et mieux intégrées à l’écosystème Apple.