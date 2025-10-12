Accueil » Huawei Watch Ultimate 2 : la première montre connectée au monde avec communication sonar sous-marine

Huawei Watch Ultimate 2 : la première montre connectée au monde avec communication sonar sous-marine

Huawei poursuit son offensive sur le marché des montres connectées haut de gamme avec la Watch Ultimate 2, dévoilée le mois dernier en Europe.

Conçue pour les plongeurs professionnels et les aventuriers en plein air, cette montre se distingue par une qualité de fabrication exceptionnelle et une innovation inédite : la communication sous-marine par sonar, une première mondiale pour une smartwatch Huawei.

La Huawei Watch Ultimate 2 est désormais disponible à la vente dans plusieurs pays européens, dont la France.

Huawei Watch Ultimate 2 : Design et matériaux d’exception

La Huawei Watch Ultimate 2 affiche un design à la fois robuste et élégant. Son boîtier est fabriqué en alliage métallique liquide à base de zirconium, un matériau ultra-résistant qui garantit une durabilité supérieure tout en conservant une allure premium.

L’écran AMOLED LTPO 2.0 de 1,5 pouce offre une résolution de 466 x 466 pixels et une luminosité maximale de 3 500 nits, assurant une parfaite lisibilité, même en plein soleil.

Le tout est protégé par un verre saphir, gage de résistance face aux rayures et aux chocs.

Première mondiale : communication sonar sous l’eau

C’est LA grande innovation de cette génération. La Watch Ultimate 2 est certifiée pour la plongée jusqu’à 150 mètres de profondeur, un record pour Huawei. Sa structure étanche avancée permet d’utiliser des fonctions audio et d’envoyer des messages par sonar jusqu’à 30 mètres sous l’eau — idéal pour communiquer entre plongeurs sans liaison radio.

Les utilisateurs peuvent :

Ajouter jusqu’à 50 partenaires de plongée,

Tester les messages avant immersion,

Choisir parmi plusieurs modes de plongée : loisir, technique, scuba ou apnée,

Accéder à des données précises : profondeur, temps, vitesse, NDL, PO₂, etc.

Toutes les informations sont synchronisées avec l’application Huawei Santé, offrant un suivi complet des activités sous-marines.

Une montre taillée pour l’exploration

Huawei intègre un nouveau système de commande baptisé X-Tap, qui permet de basculer rapidement entre les fonctions de santé comme la fréquence cardiaque ou l’ECG via deux couronnes multi-fonction. La montre prend également en charge les appels eSIM avec réduction de bruit assistée par IA et une connexion stable.

Le mode Expédition permet quant à lui d’importer des itinéraires, de télécharger des cartes hors ligne, et de bénéficier d’un positionnement précis grâce au système Sunflower Positioning System.

Autonomie et connectivité

La Watch Ultimate 2 offre une autonomie impressionnante :

Jusqu’à 11 jours en usage léger,

6 jours en usage standard,

4 jours avec l’écran Always-On activé.

En utilisation classique, elle tient 4,5 jours sur Android et 3,5 jours sur iOS.

Parmi les autres fonctionnalités :

Détection de chutes,

Contrôle d’action-cam,

Suivi de golf avec cartes zoomables et analyse de trajectoire,

Paiement sans contact,

Commandes gestuelles intelligentes,

Et prise en charge de l’AppGallery pour télécharger des applications.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch Ultimate 2 est disponible sur la boutique en ligne Huawei, ainsi que chez les principaux revendeurs européens. Les prix débutent à 899 €. Offre de lancement : pour tout achat avant le 4 novembre, Huawei offre une paire d’écouteurs FreeBuds Pro 4 ainsi qu’une extension de garantie de trois ans.