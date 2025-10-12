vivo X300 : la nouvelle génération de photophone compact signée vivo se dévoile avant l’heure

À un jour de son lancement officiel en Chine, prévu le 13 octobre, la fiche technique complète du vivo X300 vient de fuiter sur China Telecom et à travers une présentation interne confidentielle.

Cette fuite confirme les ambitions de vivo : proposer un smartphone compact, élégant et surpuissant, pensé pour la photo haut de gamme et la performance mobile.

vivo X300 : Un design compact et raffiné

Le vivo X300 (référence V2509A) s’impose comme un smartphone premium au format compact, mesurant 150,57 x 71,92 x 7,95 mm pour un poids contenu de 190 g. Il sera disponible en quatre coloris séduisants : Freedom Blue, Leisure Purple, Lucky Colour, et Pure Black.

À l’avant, on retrouve un écran OLED BOE Q10+ de 6,31 pouces, affichant une résolution 1,5K (2640 x 1216 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, pour une fluidité exemplaire, aussi bien en navigation qu’en jeu.

Sous le capot, le Dimensity 9500 de MediaTek assure la puissance, épaulé par une batterie de 6 040 mAh. Côté autonomie, vivo ne fait aucun compromis : charge filaire ultra-rapide de 90 W et recharge sans fil de 40 W. Cette configuration promet un équilibre parfait entre performance brute et endurance.

La photo comme argument maître

C’est sur la photographie que le vivo X300 compte frapper fort. À l’avant, une caméra Samsung JN1 de 50 mégapixels avec champ de vision à 92° se charge des selfies ultra détaillés.

Mais c’est surtout à l’arrière que le smartphone impressionne avec un module triple caméra :

Capteur principal Samsung HPB de 200 mégapixels avec stabilisation optique (OIS)

Ultra grand-angle Samsung JN1 de 50 mégapixels

Téléobjectif périscopique Sony LYT-602 de 50 mégapixels, également doté de l’OIS

Le tout est épaulé par la puce de traitement d’image V3+ développée par vivo, garantissant un rendu naturel, des détails précis et une gestion dynamique de la lumière. Le téléphone prend en charge des focales 23 mm/50 mm, et pourra même être associé à un téléconvertisseur Zeiss 2,35× (vendu séparément).

Logiciel et connectivité haut de gamme

Le vivo X300 sortira sous Android 16, habillé de la surcouche OriginOS 6. vivo y intègre toute une série d’améliorations techniques pensées pour la fluidité et la stabilité :

Amplificateur de signal universel 3.0

4 puces Wi-Fi haute pénétration

Double haut-parleur stéréo

Moteur linéaire x-axis

Capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran

Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.2 Gen 1

Certification IP68 (résistant à l’eau et à la poussière)

Configurations et lancement

Le vivo X300 sera proposé dès le 17 octobre en plusieurs configurations mémoire : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To. Une gamme complète qui permettra à Vivo de toucher à la fois les amateurs de photo et les utilisateurs exigeants à la recherche d’un appareil haut de gamme compact.

Ces caractéristiques, bien que détaillées, proviennent encore de fuites. Certaines données pourraient évoluer d’ici à la présentation officielle du 13 octobre.

Mais une chose est sûre : avec son capteur principal de 200 mégapixels, sa puissance MediaTek, et son format compact, le vivo X300 s’annonce comme l’un des smartphones les plus équilibrés de fin 2025.