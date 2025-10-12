Samsung Galaxy Buds 4 : fuite d’un nouveau design plus arrondi repéré dans One UI 8.5

Une nouvelle fuite suggère que Samsung s’apprête à revoir le design de ses prochains Galaxy Buds 4. Selon un rapport d’Android Authority, le nouveau look a été repéré dans les fichiers d’icônes intégrés à One UI 8.5, la future version de l’interface de Samsung.

Le site affirme avoir découvert un fichier nommé « list_ic_earbuds_buds4 » dans le micrologiciel système. Ce type d’icône est utilisé par Samsung pour afficher ses écouteurs dans le menu de connexion des appareils — et dans le passé, ces fichiers ont souvent dévoilé le design final des produits avant leur lancement officiel.

Galaxy Buds 4 : Un design plus arrondi et plus fluide

D’après cette fuite, les Galaxy Buds 4 conserveraient le format à tige introduit avec les Buds 3, mais Samsung abandonnerait la forme plus angulaire et triangulaire de la génération précédente. Les nouveaux écouteurs auraient donc un design plus fluide et arrondi, visiblement plus épuré.

Une comparaison entre les icônes des Buds 3 et Buds 4 montre bien cette évolution vers un style plus homogène et plus doux.

Lancement attendu début 2026 ?

Samsung n’a encore rien confirmé officiellement quant à la date de sortie des Galaxy Buds 4. Cependant, étant donné que les Buds 3 sont sortis plus tôt cette année, il est probable que la nouvelle génération accompagne le lancement de la gamme Galaxy S26, prévu pour début 2026.