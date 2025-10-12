Accueil » Apple s’apprête à racheter la start-up d’IA en vision par ordinateur Prompt AI

Apple s’apprête à racheter la start-up d’IA en vision par ordinateur Prompt AI

Selon une information de la chaîne américaine CNBC, Apple serait sur le point de finaliser le rachat de la start-up Prompt AI, spécialisée dans la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle.

La société est notamment connue pour son application Seemour (jeu de mots sur « See more », « voir plus »), un outil d’IA capable d’améliorer les caméras de sécurité domestiques en reconnaissant des personnes, des animaux et des objets spécifiques, et en envoyant des alertes textuelles décrivant les activités inhabituelles détectées.

Apple + Prompt AI : Un accord en cours de finalisation

Lors d’une réunion interne tenue jeudi, les dirigeants de Prompt AI ont annoncé aux employés qu’un accord avec Apple était imminent. Selon l’enregistrement audio obtenu par CNBC, les employés qui ne rejoindront pas Apple verront leur rémunération réduite et sont invités à postuler à des postes ouverts au sein de la firme à la pomme.

Apple aurait ainsi devancé xAI et Neuralink, les sociétés d’Elon Musk, également intéressées par le rachat.

Les investisseurs de Prompt AI, quant à eux, devraient recevoir un dédommagement partiel, sans pour autant récupérer la totalité de leur mise initiale. Les employés ont aussi été priés de ne pas mentionner Apple lorsqu’ils parlent de leur situation professionnelle à leurs proches ou à de futurs recruteurs.

Une technologie prometteuse, un modèle économique fragile

Le cofondateur et PDG de Prompt AI, Tete Xiao, a expliqué que la technologie de l’entreprise et l’app Seemour fonctionnaient parfaitement, mais que le modèle économique ne tenait plus. En conséquence, l’application Seemour va fermer, et toutes les données utilisateurs seront supprimées afin de garantir la confidentialité.

Les équipes et technologies acquises par Apple devraient être intégrées à la division HomeKit, dédiée à la maison connectée. L’application a déjà été retirée de l’App Store, ce qui semble confirmer l’imminence du rachat.

Une petite acquisition stratégique pour Apple

Prompt AI compte 11 employés seulement, mais représente pour Apple une acquisition de talents clés dans le domaine de la vision artificielle. Le montant de la transaction reste inconnu, mais il est peu probable qu’il soit élevé : Apple évite les rachats massifs, malgré ses ressources financières colossales.

Pour rappel, la plus grosse acquisition de l’histoire d’Apple reste celle de Beats Audio en 2014, pour 3 milliards de dollars. Si Apple visait alors les casques audio, c’était surtout le service de streaming Beats Music qui l’intéressait — devenu depuis Apple Music, fort de 108 millions d’abonnés payants au premier trimestre 2025.

Un rachat pour combler le retard d’Apple en IA

Apple est régulièrement critiquée pour son retard en intelligence artificielle générative face à Google, Microsoft ou OpenAI. Son programme Apple Intelligence, censé révolutionner Siri et l’intégration de l’IA dans iOS, a été jugé décevant et plusieurs fonctionnalités ont été reportées.

Parmi elles, la version dite « Siri personnel », capable de comprendre le contexte affiché sur l’écran de l’iPhone (mails, messages, photos, calendrier…), ne devrait arriver qu’avec iOS 26.4 au printemps prochain.

Vision Pro : une réussite technique, mais un marché de niche

Si Apple peine à convaincre sur le plan de l’IA logicielle, elle a en revanche marqué les esprits avec son casque Vision Pro. Malgré un prix d’entrée de 3 999 euros, le produit a été salué pour ses capacités de vision par ordinateur, notamment la reconnaissance d’objets, de visages et d’animaux, déjà présente dans l’iPhone.

L’annonce du possible rachat n’a pas influencé le cours de l’action Apple, mais le titre a chuté de 8,77 $ (-3,45 %) suite à une autre nouvelle : les États-Unis ont décidé de relever les droits de douane sur les produits importés de Chine à 100 %.

Cette mesure pourrait forcer Apple à augmenter ses prix sur le marché américain, rendant ses produits moins accessibles et poussant certains consommateurs vers des smartphones Android plus abordables.