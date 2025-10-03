Accueil » One UI 8.5 : Samsung abandonne le plat pour des icônes 3D, le design Liquid Glass d’Apple arrive sur Android ?

La prochaine mise à jour One UI 8.5 de Samsung devrait marquer un changement visuel majeur. Après des années d’icônes plates, la firme coréenne semble prête à relancer une esthétique plus « matérielle » avec des icônes 3D flottantes, à mi-chemin entre l’actuel design Liquid Glass d’Apple et certaines versions passées de TouchWiz.

One UI 8.5 : Des icônes qui semblent flotter

Une capture partagée par le leaker Ice Universe montre la différence entre l’actuel style plat et la nouvelle approche :

Les applications système de Samsung adoptent des couleurs vives mais gagnent du relief ,

, Les icônes tierces, comme YouTube ou Google Play Store, héritent aussi de cet effet,

Toutes affichent désormais des ombres portées, accentuant l’impression de profondeur.

OneUI 8 : Ancien look OneUI 8.5 : Nouveau look

Ce lifting ne se limite pas aux icônes : d’autres fuites de One UI 8.5 évoquent des menus à effets flottants, des dégradés et des ombrages accentués, renforçant l’idée d’une interface plus riche visuellement.

Un clin d’œil au Galaxy S6

Difficile de ne pas penser à Apple en voyant ces changements. Mais, Samsung n’en est pas à son coup d’essai : les dernières versions de TouchWiz, notamment sur le Galaxy S6, proposaient déjà des icônes avec ombres et relief. On pourrait donc voir dans One UI 8.5 un retour aux sources, adapté aux standards modernes.

Un bémol toutefois : certains utilisateurs ayant testé des builds en fuite signalent que le rendu 3D sollicite davantage le processeur, ce qui entraîne une baisse d’autonomie. Rien de surprenant à ce stade précoce du développement, mais il faudra attendre la version finale pour juger si l’effet visuel justifie ce coût en énergie.

En clair, avec One UI 8.5, Samsung embrasse le retour du relief dans l’interface, quitte à marcher sur les plates-bandes d’Apple… et à réveiller des souvenirs de TouchWiz. Mais alors que Google mise sur un design Material 3 Expressive plus minimaliste dans Android 16, la vraie question est : sommes-nous prêts pour une nouvelle ère 3D ?