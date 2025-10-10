Google intègre enfin Gemini dans Google Maps : l’assistant IA remplace Google Assistant

Google continue d’étendre la présence de son assistant intelligent Gemini dans ses applications. Après Gmail, YouTube ou encore Messages, c’est désormais Google Maps qui accueille cette intégration tant attendue.

Selon les découvertes d’Android Authority, la nouveauté a été repérée dans la version bêta 25.41.03.815390258 de l’application Maps.

Gemini prend la place de Google Assistant dans Maps

Une fois la fonction activée, Gemini remplace automatiquement Google Assistant lorsque l’utilisateur appuie sur l’icône du micro en haut à droite de l’interface de navigation.

Ce changement se repère immédiatement : le micro coloré typique de Google se transforme en icône « étincelle » de Gemini, signe que l’assistant IA est désormais aux commandes.

Et la différence ne se limite pas à l’apparence. Gemini va beaucoup plus loin que l’Assistant traditionnel. Par exemple, sans ouvrir les paramètres, vous pouvez simplement dire :

« Évite les autoroutes » ou « Ne passe pas par les péages »,

demander « Quel temps fera-t-il sur mon trajet ? »,

ou encore poser des questions contextuelles pendant la navigation.

Bref, plus besoin de fouiller dans les menus : Gemini comprend et exécute directement vos commandes vocales.

Une version encore en test, mais déjà prometteuse

D’après Android Authority, cette version de Google Maps n’est pas encore disponible publiquement : les chercheurs ont dû forcer l’activation de la fonctionnalité via des manipulations internes. Cependant, tout indique que le déploiement mondial approche, probablement via une mise à jour progressive sur Android.

À terme, l’intégration permettra aussi d’ouvrir directement l’application Gemini depuis Maps, pour obtenir des informations ou modifier des paramètres sans quitter la navigation.

Comment remplacer Google Assistant par Gemini sur Android

Si vous souhaitez déjà profiter de Gemini comme assistant vocal par défaut sur votre smartphone Android, voici la méthode la plus simple :

Via l’application Gemini

Ouvrez l’application Gemini (disponible sur le Play Store). Appuyez sur votre photo de profil (ou l’initiale). Rendez-vous dans Paramètres > Assistants numériques Google. Sélectionnez Gemini. Suivez les instructions à l’écran pour confirmer le changement.

Via les paramètres Android

Ouvrez les Paramètres de votre appareil. Allez dans Applications → Applications par défaut → Application d’assistant numérique. Choisissez Assistants numériques Google. Sélectionnez Gemini et validez.

Dès lors, toutes vos commandes vocales (« Hey Google », pression longue sur le bouton d’alimentation, etc.) ouvriront Gemini au lieu de Google Assistant.

Et si vous préférez revenir à l’ancien Assistant, il suffit de refaire la même manipulation et de le sélectionner à nouveau.

Une exclusivité Android (pour l’instant)

Pour l’instant, cette intégration de Gemini dans Google Maps est exclusive à Android. Google n’a pas encore précisé si les utilisateurs d’iPhone pourront un jour remplacer Google Assistant par Gemini dans la version iOS de Maps.

Mais vu la rapidité avec laquelle la firme déploie son assistant IA sur l’ensemble de son écosystème, il ne serait pas surprenant que cette fonctionnalité arrive sur iOS dans les prochains mois.