Accueil » Copilot révolutionne la productivité : L’IA crée vos documents Word et Excel à la volée

Copilot révolutionne la productivité : L’IA crée vos documents Word et Excel à la volée

Copilot révolutionne la productivité : L'IA crée vos documents Word et Excel à la volée

Microsoft renforce son assistant Copilot sur Windows avec une mise à jour majeure qui le rend encore plus utile au quotidien. Désormais, Copilot peut créer directement des documents depuis une simple conversation et se connecter à vos comptes Gmail et Outlook.

Cette nouvelle version est actuellement déployée auprès des membres du programme Windows Insider, avant un lancement général prévu prochainement.

Copilot peut désormais créer des fichiers Word, Excel et PowerPoint

Avec cette mise à jour, Copilot peut transformer vos discussions en véritables documents prêts à être partagés : Word, Excel, PowerPoint ou même PDF. « En une seule commande, vous pouvez transformer vos idées, notes ou données en documents éditables et partageables, sans passer par d’autres outils », explique l’équipe Copilot de Microsoft.

Lorsqu’une réponse dépasse 600 caractères, un bouton d’exportation apparaît automatiquement. Il permet d’envoyer le texte directement vers Word, PowerPoint, Excel ou en PDF, sans avoir à copier-coller le contenu manuellement.

Cette nouveauté transforme Copilot en un véritable assistant de création, capable de générer des rapports, présentations ou feuilles de calcul en quelques secondes.

Intégration des comptes Gmail et Outlook

Autre grande nouveauté : il est désormais possible de connecter Copilot à vos comptes Gmail et Outlook afin qu’il puisse accéder à certaines informations contextuelles.

Une fois le compte lié, vous pouvez demander à Copilot de :

Trouver toutes les factures d’une entreprise dans votre boîte mail,

Retrouver une adresse de contact,

Résumer un fil de discussion,

Ou encore extraire des pièces jointes depuis Google Drive ou OneDrive.

Cette fonction est entièrement optionnelle : il faut autoriser manuellement l’accès via la section « Connecteurs » de l’application.

Les services compatibles incluent :

Outlook et OneDrive

Gmail et Google Drive

Google Agenda et Contacts

Avec cette ouverture, Microsoft fait de Copilot un véritable centre d’assistance intelligent, capable de travailler à la fois avec les outils Microsoft et Google.

Un pas de plus vers la productivité augmentée

Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large de Microsoft, qui prépare également une nouvelle application OneDrive pour 2026. Celle-ci intégrera une galerie de photos, des diaporamas générés par l’IA et des outils d’édition intégrés.

L’objectif : placer Copilot au cœur de l’expérience Windows et Office, en faisant de l’IA un pilier de la productivité moderne.