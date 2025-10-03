Accueil » Galaxy Z TriFold : Le smartphone à triple pli aura-t-il enfin le zoom 100x du Galaxy S Ultra ?

Galaxy Z TriFold : Le smartphone à triple pli aura-t-il enfin le zoom 100x du Galaxy S Ultra ?

Galaxy Z TriFold : Le smartphone à triple pli aura-t-il enfin le zoom 100x du Galaxy S Ultra ?

Alors que le Galaxy Z Fold 7 a déjà impressionné par sa finesse et sa robustesse, son successeur en préparation, le très attendu Galaxy Z TriFold, pourrait bien marquer un tournant majeur dans l’histoire des smartphones pliables.

Et cette fois, c’est la photo qui serait au cœur de la révolution.

Zoom 100x sur un pliable : une grande première chez Samsung ?

Une fuite repérée par les insiders @TechHighest et @evowizz sur X dévoile plusieurs animations montrant l’interface du Galaxy Z TriFold. Si la plupart mettent en avant des fonctions multitâches — comme le glisser-déposer d’applications entre les panneaux ou le mode DeX pour une expérience de bureau — c’est une option bien précise qui a retenu l’attention : un zoom numérique jusqu’à 100x dans l’application photo.

Ce serait une première absolue pour un smartphone pliable Samsung. Jusqu’ici, même le dernier Galaxy Z Fold 7 se contentait d’un zoom optique 3x, loin derrière la série Galaxy S Ultra, comme le Galaxy S25 Ultra et son zoom périscopique 5x (jusqu’à 100x en numérique).

Un capteur de 200 mégapixels pour épauler le zoom

Selon les rumeurs, le Galaxy Z TriFold serait également équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels, analogue à celui du S25 Ultra. Ce serait un bond en avant pour la gamme Fold, qui a souvent dû faire des compromis sur la photo au profit de la finesse et de la pliabilité.

Le zoom 100x, combiné à un double module téléobjectif (dont un périscopique), permettrait enfin aux smartphones pliables de rivaliser avec les flagships barres en matière de photographie longue portée.

Un triple écran sans compromis ?

Le Galaxy Z TriFold sera le premier smartphone triple-plis de Samsung, avec un format qui se plie en deux endroits, offrant trois panneaux distincts pour une surface dépliée de près de 10 pouces.

Malgré cette complexité mécanique, Samsung viserait une épaisseur maîtrisée, sans compromettre l’expérience photo ni la batterie. Rappelons que le Galaxy Z Fold 7 démarre à 2 100 euros, et que le Galaxy Z TriFold pourrait dépasser les 2 500 dollars.

Un lancement en novembre ?

D’après les fuites, le Galaxy Z TriFold pourrait être présenté dès novembre 2025, lors d’un événement dédié. En plus du volet photographique, l’interface montre déjà une expérience multitâche poussée, avec la possibilité d’utiliser plusieurs apps en simultané, de passer des appels via des fenêtres flottantes, ou encore de profiter de Galaxy AI à plein écran.

Si les rumeurs se confirment, le Samsung Galaxy Z TriFold pourrait marquer une nouvelle ère pour les smartphones pliables, en apportant les performances photo des Galaxy S Ultra dans un format encore plus innovant.

Reste à savoir si Samsung parviendra à maîtriser le compromis entre finesse, puissance, autonomie et prix. Une chose est sûre : le TriFold est déjà l’un des smartphones les plus attendus de cette fin d’année.