Windows 11 teste un tout nouveau menu Démarrer, plus grand et plus intuitif

Microsoft expérimente une refonte majeure du menu Démarrer dans Windows 11, actuellement en phase de test dans le Canary Channel du programme Windows Insider.

Le nouveau design, bien plus grand que la version actuelle, vise à réduire le défilement et les recherches inutiles pour accéder rapidement à ses applications.

Windows 11 : Un menu Démarrer repensé

La build 27965 de Windows 11, déployée dans le canal Canary, introduit une nouvelle itération du menu Démarrer repensé. Microsoft explique dans sa note de version : « Nous facilitons le lancement de vos applications avec notre menu Démarrer mis à jour et défilant. La section “Tout” apparaît désormais au premier niveau, permettant d’accéder facilement à toutes vos applications sans passer par une page secondaire ».

L’entreprise ajoute également deux nouveaux modes d’affichage dans la section « Tout » :

Vue par catégorie , qui regroupe automatiquement les applications selon leur type,

, qui regroupe automatiquement les applications selon leur type, et vue en grille, pour une présentation plus compacte et visuelle.

Un design inspiré du passé

Ce nouveau menu semble s’inspirer à la fois du menu plein écran de Windows 8 et du menu élargi de Windows 10.

Il n’occupe pas tout l’écran, mais utilise davantage d’espace vertical, mettant mieux en valeur :

les applications épinglées en haut,

les fichiers et applications recommandés au centre,

et la liste complète des applications regroupées par catégories en bas.

Une barre latérale Mobile connecté reste également présente, affichant les notifications, contacts et statuts du smartphone connecté. Elle peut être activée ou masquée via le bouton en forme de téléphone à côté du champ de recherche.

Des catégories dynamiques et intelligentes

Selon Microsoft, la vue par catégorie s’adapte automatiquement à l’usage : « Les applications sont regroupées selon leur type pour un accès rapide à vos catégories et programmes les plus utilisés. Si Outlook et Solitaire sont vos applis favorites, elles apparaîtront tout en haut de leurs catégories respectives ».

Les catégories ne se forment que si au moins trois applications appartiennent à un même groupe ; sinon, elles sont rangées dans la catégorie « Autres ».

Plus de personnalisation

Le nouveau menu Démarrer devient aussi plus personnalisable grâce à de nouveaux réglages dans les paramètres de Windows.

Il est désormais possible d’afficher ou de masquer :

les applications récemment ajoutées,

les apps les plus utilisées,

les fichiers ou sites web recommandés,

et les suggestions de raccourcis, d’astuces ou de nouvelles applications.

Une bonne évolution, même si le système reste loin de la flexibilité offerte par des outils tiers comme Start11 ou Open-Shell.

Et, comme souvent, il faudra désactiver manuellement les recommandations pour éviter d’être bombardé de propositions d’apps inutiles (non, Microsoft, personne ne veut installer LinkedIn).

Déploiement progressif attendu

Pour l’instant, ce nouveau menu Démarrer reste limité au Canary Channel. Il devrait y rester quelques semaines afin que Microsoft puisse corriger les bugs avant un déploiement plus large auprès de tous les utilisateurs Windows 11.

Même si la refonte arrive un peu tard par rapport à la mise à jour Windows 11 25H2, déjà en cours de déploiement, elle pourrait être intégrée dans une future mise à jour corrective (voire dans la 24H2 pour certains utilisateurs).