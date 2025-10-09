Google ouvre Gemini CLI aux extensions tierces : Figma, Stripe et d’autres déjà intégrés

Mercredi, Google a officiellement lancé une nouvelle fonctionnalité pour son système d’IA en ligne de commande, Gemini CLI, permettant à des entreprises tierces de s’y intégrer directement.

Baptisée Gemini CLI Extensions, cette nouveauté ouvre la voie à un écosystème ouvert où n’importe quel développeur ou entreprise peut créer et publier sa propre extension. Les premières intégrations disponibles incluent Figma, Stripe, ainsi que d’autres partenaires.

Un écosystème ouvert, sans validation préalable de Google

Contrairement à ChatGPT Apps, récemment introduites par OpenAI et dont les intégrations sont soigneusement sélectionnées, les extensions Gemini CLI peuvent être publiées librement et sans approbation de Google.

Les extensions sont hébergées sur GitHub et doivent être installées manuellement par les développeurs. « Cet écosystème ouvert est essentiel pour nous », explique Taylor Mullen, ingénieur principal sur le projet, dans une interview à TechCrunch. « Tout ce que nous faisons repose sur une approche équitable, à laquelle chacun peut participer ».

La première extension disponible est celle de Nanobanana, l’outil interne de génération d’images de Google. Publiée sur GitHub la semaine dernière, elle permet aux utilisateurs de créer des images directement depuis le terminal Gemini CLI — un pas de plus vers une interface de développement réellement multimodale.

Gemini CLI séduit déjà plus d’un million d’utilisateurs

Depuis son lancement en juin 2025, Gemini CLI a rapidement séduit la communauté des développeurs, atteignant plus d’un million d’utilisateurs selon Google. Son usage est particulièrement fort dans les équipes d’ingénierie logicielle, y compris au sein même de Google, où l’outil est utilisé pour le développement et la maintenance de ses propres produits.

Dans une autre interview à TechCrunch, Ryan J. Salva, directeur principal de la gestion produit des outils développeurs chez Google, précise la vision derrière cette nouveauté : « Notre objectif est de transformer Gemini CLI en une plateforme d’extensibilité, un pont vers d’autres outils et workflows dans la chaîne de développement ».

Un concurrent direct pour ChatGPT Apps

Ce lancement intervient seulement deux jours après l’annonce des ChatGPT Apps par OpenAI, marquant une nouvelle étape dans la rivalité croissante entre les deux géants de l’IA.

Mais là où OpenAI privilégie la sélection et le contrôle, Google mise sur l’ouverture et la collaboration communautaire — une approche plus proche de la philosophie open source.