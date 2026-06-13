Google prépare peut-être une petite évolution de Gemini sur Android, mais son impact pourrait être très concret. D’après une analyse APK menée par Android Authority, l’assistant IA pourrait bientôt être minimisé sous forme de bulle flottante pendant qu’il travaille en arrière-plan.

Une nouveauté simple, presque évidente, mais qui correspond parfaitement à l’un des grands atouts historiques d’Android : le multitâche.

Gemini pourrait enfin travailler sans bloquer l’écran

Aujourd’hui, Gemini peut être fermé puis rouvert plus tard, mais il ne peut pas réellement continuer une tâche sous forme minimisée pendant que l’utilisateur navigue ailleurs.

La version 17.30.26.sa.arm64 de l’application Google contient désormais des indices montrant un nouveau bouton « Minimize Gemini ». Une fois activé, Gemini se réduirait en bulle flottante déplaçable, permettant de continuer à utiliser son téléphone pendant que l’assistant traite une demande ou génère une réponse.

Un vrai gain de confort au quotidien

L’intérêt est évident. Un utilisateur pourrait demander à Gemini de résumer un document, préparer une réponse, analyser une image ou chercher une information, puis continuer à lire, répondre à un message ou naviguer dans une autre application. Lorsque Gemini a terminé, il suffirait de rouvrir la bulle pour reprendre la conversation.

Ce n’est pas une révolution technologique, mais c’est typiquement le genre d’amélioration qui rend une IA beaucoup plus agréable à utiliser.

Android joue sa carte du multitâche

Cette fonction s’inscrit parfaitement dans la logique d’Android. Depuis des années, Google mise sur les fenêtres flottantes, le partage d’écran, les bulles de conversation et les interactions souples entre applications.

En permettant à Gemini de fonctionner comme une tâche active mais non intrusive, Google rapproche son assistant IA d’un véritable compagnon de travail mobile.

Une fonctionnalité encore incertaine

Comme toujours avec les découvertes issues d’une analyse APK, rien ne garantit un lancement public. Google peut encore modifier, retarder ou abandonner cette fonction avant son déploiement.

Mais si elle arrive, elle pourrait rapidement devenir l’une des améliorations les plus appréciées de Gemini sur Android. Parfois, l’IA n’a pas besoin d’un nouveau modèle spectaculaire. Elle a juste besoin de mieux s’intégrer au rythme réel de nos usages.