GTA 6 : un indice sur le PlayStation Store relance les rumeurs de précommandes imminentes

Après avoir secoué Internet avec la deuxième bande-annonce monumentale de GTA 6 et une série d’informations publiées sur son site officiel, Rockstar Games s’est depuis muré dans le silence.

Ni le studio ni son éditeur 2K Games n’ont communiqué la moindre nouveauté concernant le jeu — et cela inclut la date d’ouverture des précommandes, que les fans attendent fébrilement.

Mais une découverte sur le PlayStation Store a ravivé la hype pour GTA 6 : certains joueurs affirment avoir repéré un nouvel indice qui pourrait bien annoncer l’arrivée imminente des préventes.

Un changement discret sur le PlayStation Store

Comme l’ont remarqué plusieurs utilisateurs sur X, la page de GTA 6 sur le PlayStation Store affiche désormais une section « Choisir une édition » — un ajout qui n’était pas présent auparavant. Certains affirment également qu’une catégorie « Classement » (PEGI/ESRB) aurait été brièvement visible, même si cela ne semble pas encore être le cas dans toutes les régions.

Ce petit ajustement a immédiatement mis la communauté en ébullition. En effet, il s’agit du premier changement significatif sur la page du jeu depuis l’apparition du mystérieux bouton de préchargement sur le Xbox Store il y a quelques semaines.

Or, dans l’historique des sorties Rockstar (et plus largement du marché vidéoludique), ces modifications techniques précèdent souvent l’ouverture des précommandes officielles.

Autrement dit : le moment tant attendu pourrait approcher.

Des records de vente déjà assurés

Lorsque les précommandes de GTA 6 s’ouvriront enfin, elles risquent fort de faire exploser tous les records. Entre l’attente de plus de dix ans depuis GTA 5 et la puissance de la marque, les analystes s’attendent déjà à un lancement colossal — sans doute le plus lucratif de l’histoire du jeu vidéo.

Rockstar devrait logiquement confirmer l’information avant toute mise en ligne, mais, connaissant la discrétion légendaire du studio, rien n’est jamais sûr.

Après tout, les deux premières bandes-annonces ont déjà prouvé que Rockstar aime surprendre son public sans prévenir.

En attendant l’annonce officielle…

Pour l’heure, aucune date de sortie précise n’a été révélée, si ce n’est une fenêtre de lancement prévue pour 2025 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

Les versions PC et autres plateformes devraient suivre ultérieurement, comme à l’accoutumée.

En attendant, les fans continuent de scruter la moindre mise à jour sur les stores et les réseaux sociaux du studio. Si l’ajout de la section « Éditions » sur le PlayStation Store se confirme, il pourrait s’agir du signal annonciateur du lancement des précommandes, attendu depuis des mois.

Est-ce enfin le signe que les préventes de GTA 6 arrivent, ou juste un test technique de Sony ?