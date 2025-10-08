Accueil » UFS 5.0 : la nouvelle norme de stockage mobile deux fois plus rapide, pensée pour l’ère de l’IA

Votre prochain smartphone pourrait devenir bien plus rapide grâce à la nouvelle génération de stockage Universal Flash Storage (UFS). Le consortium JEDEC, chargé de définir les standards électroniques mondiaux, vient d’annoncer la norme UFS 5.0, qui promet un bond de performance majeur — pensé avant tout pour l’ère de l’intelligence artificielle.

UFS 5.0 : Des vitesses presque doublées

L’UFS 5.0 atteint désormais des débits de 10,8 Go/s, contre 5,8 Go/s pour la norme UFS 4.0 introduite en 2022. Concrètement, cela signifie des temps de chargement réduits, un accès plus fluide aux applications et des performances accrues pour les calculs IA nécessitant le traitement rapide de grandes quantités de données.

Le JEDEC indique que cette nouvelle norme n’améliore pas seulement la vitesse, mais aussi l’efficacité énergétique du stockage, un point crucial pour les appareils mobiles.

Ces optimisations visent à répondre aux besoins croissants des applications dopées à l’IA, qui exigent des transferts massifs entre processeur et mémoire en temps réel.

Quels smartphones adopteront l’UFS 5.0 ?

Pour l’instant, aucun constructeur n’a encore annoncé de smartphone intégrant la norme UFS 5.0. Mais, son adoption pourrait être plus rapide que les générations précédentes, car le nouveau standard reste rétrocompatible avec le matériel UFS 4.x, ce qui facilitera la transition.

À titre de comparaison, Samsung avait lancé ses premiers appareils compatibles UFS 4.0 (la série Galaxy S23) seulement quelques mois après la publication officielle du standard en 2022.

De son côté, Google reste à la traîne : même les Pixel 10 avec 128 Go de stockage utilisent encore l’UFS 3.1, tandis que les versions 256 Go et plus bénéficient enfin de l’UFS 4.0.

Quant à Apple, la marque continue d’utiliser ses propres solutions propriétaires, sans recourir à l’UFS. Même les iPhone 17 offrent des vitesses de lecture nettement inférieures à celles de l’UFS 4.0, bien qu’Apple ne communique pas les chiffres exacts.

Pourquoi cette évolution compte pour l’IA ?

Dans un usage quotidien, la différence entre UFS 4.0 et 5.0 passera probablement inaperçue pour la plupart des utilisateurs. Mais pour les applications d’intelligence artificielle embarquées dans les téléphones modernes — génération d’images, assistants vocaux avancés ou traduction instantanée —, ces vitesses accrues peuvent réduire la latence et accélérer le traitement local.

En d’autres termes, l’UFS 5.0 prépare le terrain pour une nouvelle génération de smartphones “AI-first”, où les modèles d’IA tourneront directement sur l’appareil sans dépendre du cloud.

L’avenir du stockage mobile

L’introduction de l’UFS 5.0 marque une étape clé dans l’évolution du matériel mobile. Alors que les fabricants misent de plus en plus sur les performances d’IA pour différencier leurs produits, ce nouveau standard pourrait devenir un critère central des smartphones haut de gamme dès 2026.

Et si, aujourd’hui encore, peu d’utilisateurs prêtent attention à la vitesse de stockage de leur téléphone, elle deviendra bientôt aussi essentielle que la puissance du processeur — surtout dans un monde où chaque fonctionnalité dépend de plus en plus… de l’intelligence artificielle.