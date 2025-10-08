Accueil » Windows 11 : Microsoft bloque les comptes locaux, le jeu du chat et de la souris continue

Microsoft serre une nouvelle fois la vis contre les astuces permettant d’échapper à l’obligation de créer ou de se connecter avec un compte Microsoft lors de l’installation de Windows 11.

La dernière build Insider Preview de Windows 11 (26220.6772), publiée dans le canal Dev, intègre des correctifs qui empêchent désormais la création d’un compte local pendant le processus d’installation (OOBE).

Dans son article, Microsoft explique : « Nous supprimons les mécanismes connus permettant de créer un compte local dans l’expérience d’installation (OOBE). Bien que ces mécanismes aient souvent été utilisés pour contourner la configuration d’un compte Microsoft, ils sautent aussi involontairement des écrans de configuration critiques, ce qui peut conduire les utilisateurs à sortir de l’OOBE avec un appareil non entièrement configuré. Les utilisateurs devront compléter l’OOBE avec une connexion internet et un compte Microsoft afin de garantir que l’appareil est correctement configuré ».

En mars dernier, Microsoft avait déjà bloqué la commande “ bypassnro ”, très utilisée pour créer un compte local pendant l’installation. La communauté Windows avait alors trouvé une autre commande, start ms-cxh:localonly , qui fonctionnait encore mieux.

Aujourd’hui, Microsoft affirme qu’elle supprime tous les « mécanismes connus » permettant la création d’un compte local.

Il existe une méthode fonctionnelle pour créer un compte local sur Windows 11

Pourtant, il existe encore une méthode fonctionnelle sur la dernière build Dev de Windows 11 :

Déconnectez votre PC d’Internet. Sur l’écran d’installation, appuyez sur Shift + F10 pour ouvrir l’invite de commandes. Exécutez ensuite ces commandes pour contourner l’exigence du compte en ligne :

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0

Par ailleurs, il est toujours possible d’utiliser des outils tiers comme Rufus pour sauter l’écran du compte Microsoft lors de l’OOBE.

Bref, la situation reste un jeu de chat et de souris entre Microsoft et certains utilisateurs : l’éditeur ferme une faille, la communauté en découvre une nouvelle.

