Windows 11 : Contourner le compte Microsoft, c'est encore possible ?

Microsoft a récemment renforcé les exigences d’installation de Windows 11, obligeant désormais les utilisateurs à se connecter à Internet et à utiliser un compte Microsoft lors de la configuration initiale du système. Cette mesure vise à améliorer la sécurité et l’expérience utilisateur, mais elle limite la possibilité de créer un compte local sans connexion Internet.

Auparavant, des méthodes telles que la commande « bypassnro » permettaient de contourner cette obligation. Ainsi, pour ceux qui installent des ordinateurs pour des entreprises ou des utilisateurs secondaires, ou qui refusent simplement, par principe, de lier leur ordinateur à un compte Microsoft, la commande est très simple à activer pendant le processus d’installation de Windows.

Cependant, Microsoft a supprimé cette commande « bypassnro » dans les dernières versions de Windows 11, rendant ces contournements inopérants.

Nous supprimons le script bypassnro.cmd de la version de base afin d’améliorer la sécurité et l’expérience utilisateur de Windows 11. Ce changement permet de s’assurer que tous les utilisateurs sortent de la configuration avec une connectivité internet et un compte Microsoft.

Malgré ces restrictions, certaines alternatives subsistent pour installer Windows 11 sans compte Microsoft. Par exemple, une méthode récemment découverte consiste à entrer la commande « start ms-cxh:localonly » dans l’invite de commande pendant le processus d’installation, permettant ainsi de créer un compte local sans nécessiter de connexion Internet.

Windows 11, la migration de Windows 10 à prévoir

Il est important de noter que ces solutions de contournement pourraient être temporairement fonctionnelles, car Microsoft continue de renforcer ses mesures pour imposer l’utilisation d’un compte Microsoft lors de l’installation de Windows 11. Les utilisateurs qui préfèrent utiliser un compte local devront peut-être explorer des options alternatives ou envisager d’autres systèmes d’exploitation si cette tendance se poursuit.

Pour ceux qui souhaitent toujours installer Windows 11 sans utiliser de compte Microsoft, il est recommandé de suivre attentivement les développements futurs et de consulter des guides actualisés pour trouver des méthodes appropriées. Dernièrement, Microsoft a rendu plus difficile la mise à niveau vers Windows 11 tout en incitant les utilisateurs à abandonner Windows 10, qui ne sera plus pris en charge à partir d’octobre.