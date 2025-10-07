Accueil » Qualcomm rachète Arduino : une nouvelle ère pour l’IA embarquée et le développement open source

Qualcomm Technologies, Inc. a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord pour acquérir Arduino, l’un des leaders mondiaux du matériel et des logiciels open source.

Cette opération stratégique vise à renforcer la présence de Qualcomm dans l’écosystème des développeurs, en leur offrant un accès simplifié à ses technologies de pointe en matière de calcul, d’IA et d’Internet des objets.

L’acquisition d’Arduino s’inscrit dans la continuité des rachats récents d’Edge Impulse et de Foundries.io, confirmant la volonté de Qualcomm de proposer une plateforme complète alliant matériel, logiciels et services cloud. La transaction reste soumise à l’approbation des autorités réglementaires compétentes.

Qualcomm + Arduino : Une alliance entre puissance technologique et communauté open source

En réunissant les technologies de traitement, de graphisme, de vision par ordinateur et d’intelligence artificielle de Qualcomm avec la philosophie open source et la communauté mondiale d’Arduino, le groupe ambitionne de stimuler la productivité et la créativité des développeurs dans tous les secteurs.

Arduino conservera sa marque, son identité et son indépendance, tout en continuant à supporter plusieurs familles de microcontrôleurs et microprocesseurs issus de différents fabricants. Ses 33 millions d’utilisateurs actifs bénéficieront désormais de l’expertise technologique et de la portée mondiale de Qualcomm.

« Grâce à nos acquisitions de Foundries.io, Edge Impulse et désormais Arduino, nous accélérons notre vision de démocratiser l’accès à nos solutions informatiques et d’IA pour les développeurs du monde entier », a déclaré Nakul Duggal, vice-président et directeur général du groupe Automobile, Industrie et IoT embarqué chez Qualcomm Technologies.

Arduino UNO Q : la première carte issue de cette nouvelle ère

Symbole de cette fusion, le tout nouveau Arduino UNO Q inaugure une génération d’ordinateurs monocartes à double architecture :

un microprocesseur Qualcomm Dragonwing QRB2210, sous Linux Debian complet ;

un microcontrôleur temps réel, dédié au contrôle précis des périphériques.

Cette combinaison offre des capacités de calcul puissantes et un contrôle bas niveau simultané, idéales pour des applications d’IA embarquée, de vision artificielle, ou encore d’automatisation industrielle et domotique.

« Le lancement de l’UNO Q n’est qu’un début », explique Fabio Violante, PDG d’Arduino. « Nous voulons rendre le développement de l’IA intuitif, évolutif et accessible à tous ».

App Lab : un IDE unifié pour Linux, Python et l’IA

L’UNO Q est la première carte à prendre en charge Arduino App Lab, un nouvel environnement de développement intégré (IDE) qui unifie les flux Real-time OS, Linux, Python et IA. Cet IDE open source permet de concevoir, prototyper et déployer rapidement des projets basés sur l’IA.

App Lab s’intègre de manière transparente à la plateforme Edge Impulse, simplifiant la création et l’optimisation de modèles d’IA pour la détection d’objets ou de personnes, la reconnaissance sonore, la classification d’images, ou encore la détection d’anomalies.

« Notre engagement envers la simplicité, l’accessibilité financière et la communauté a donné naissance à un mouvement mondial », déclare Massimo Banzi, cofondateur d’Arduino. « En rejoignant Qualcomm, nous restons fidèles à cet esprit tout en donnant à notre communauté accès à des outils d’IA de nouvelle génération ».

En unissant leurs forces, Qualcomm et Arduino ambitionnent de créer un écosystème ouvert qui rapproche encore davantage le monde de l’électronique accessible et celui de l’intelligence artificielle embarquée.