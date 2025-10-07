Nothing introduit l’enregistrement d’appels avec résumé IA dans l’app Essential Space

Nothing déploie une nouvelle fonctionnalité très attendue pour son application Essential Space : la possibilité d’enregistrer vos appels téléphoniques.

La fonction commence à être disponible dans certaines régions, pour un nombre limité d’appareils de la marque.

Enregistrer vos appels en un geste

La nouvelle option d’enregistrement d’appels s’active très simplement par un appui long sur la touche Essential, ou en appuyant sur « Démarrer l’enregistrement » dans la notification qui s’affiche au début d’un appel. Une fois l’appel terminé, les enregistrements sont stockés dans l’application Essential Space, où vous pouvez les réécouter à tout moment.

Mais la nouveauté la plus intéressante est ailleurs : : l’app génère une transcription automatique et un résumé basé sur l’IA, mettant en avant les points clés de la conversation.

Autrement dit, vous n’aurez plus besoin de réécouter tout l’appel pour retrouver une information importante : l’IA s’en charge pour vous.

Disponibilité limitée pour le moment

Nothing indique que la fonction sera disponible d’ici le 7 octobre sur les modèles suivants : Phone (3), Phone (3a) et le Phone (3a) Pro. Aucune information n’a été donnée concernant un éventuel déploiement sur les anciens téléphones Nothing ou les modèles CMF.

Le lancement débute dans 8 pays, avant une extension progressive à d’autres marchés : Royaume-Uni, Inde, Japon, Corée du Sud, Philippines, Thaïlande, Malaisie et Indonésie. Malheureusement, pas en France.

La mise à jour sera automatique, sans besoin d’intervention manuelle de la part des utilisateurs.

Un sujet sensible : confidentialité et légalité

Ce n’est pas la première fois que Nothing expérimente avec l’enregistrement d’appels. L’année dernière, la marque avait déjà lancé un widget permettant de lancer un enregistrement discret, ce qui avait suscité des questions juridiques dans plusieurs pays.

Cette fois-ci, Nothing ne précise pas si l’autre interlocuteur est notifié lorsqu’un enregistrement est en cours — un point crucial dans certaines juridictions où le consentement est obligatoire.

L’idée d’avoir ses appels enregistrés, transcrits et résumés par une IA est séduisante pour la productivité. Mais, cela soulève aussi une question inquiétante :

nos conversations téléphoniques deviendront-elles toutes analysées par des algorithmes ?

En attendant des clarifications de Nothing, il vaut mieux considérer que toute conversation téléphonique peut potentiellement être enregistrée et analysée — un changement discret mais significatif dans notre rapport à la vie privée.