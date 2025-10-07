Accueil » Spotify s’intègre à ChatGPT : créez vos playlists personnalisées grâce à l’intelligence artificielle

Spotify s’intègre à ChatGPT : créez vos playlists personnalisées grâce à l’intelligence artificielle

Spotify fait officiellement son entrée dans ChatGPT. Le service de streaming musical permet désormais aux utilisateurs de créer des playlists sur mesure, d’obtenir des recommandations de chansons, d’artistes ou de podcasts, et même de recevoir des suggestions personnalisées directement depuis une conversation avec le chatbot d’OpenAI.

Cette nouveauté est disponible pour tous les utilisateurs, qu’ils soient gratuits ou Premium.

Créez vos playlists Spotify depuis ChatGPT

Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans le cadre du lancement des intégrations d’applications dans ChatGPT, qui permet désormais d’appeler différents services directement depuis la fenêtre de chat.

Ainsi, vous pouvez par exemple :

demander à Spotify de créer une playlist,

utiliser Canva pour modifier un visuel,

ou encore consulter des annonces immobilières avec Zillow.

L’intégration Spotify est déjà disponible dans 145 pays, sur Android, iOS et la version web de ChatGPT et Spotify.

Comment ça fonctionne ?

C’est très simple : il suffit de mentionner Spotify dans votre requête. La première fois, ChatGPT vous proposera de lier votre compte Spotify pour accéder à vos préférences musicales et affiner ses suggestions — une étape facultative que vous pouvez désactiver à tout moment.

Ensuite, vous pouvez demander à ChatGPT de créer une playlist selon :

votre humeur,

un genre musical,

une situation spécifique (par exemple : « une playlist pour courir sous la pluie »),

vos artistes préférés,

ou même un podcast avec un invité particulier.

Une fois la playlist générée, il suffit de cliquer une piste pour être redirigé vers l’application Spotify et commencer la lecture.

Exemple : « Spotify, crée-moi une playlist de jazz instrumental pour travailler dans le calme ».

Des avantages pour tous les utilisateurs

Spotify précise dans son communiqué officiel que : « Les utilisateurs gratuits pourront accéder aux playlists déjà disponibles dans le catalogue Spotify, comme Discover Weekly ou New Music Friday. Les abonnés Premium, eux, auront droit à des sélections entièrement personnalisées basées sur leurs requêtes et leurs goûts musicaux ».

Cette intégration de Spotify dans ChatGPT peut sembler surprenante, mais elle s’inscrit dans une tendance croissante d’interactions entre IA et culture musicale. De nombreux utilisateurs demandaient déjà à ChatGPT des recommandations de chansons ou d’artistes — cette nouveauté rend l’expérience bien plus fluide et interactive.

Pour les amateurs de musique, c’est une nouvelle façon d’explorer le catalogue Spotify et de découvrir des morceaux adaptés à chaque instant, sans jamais quitter ChatGPT.